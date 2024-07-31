傳銷事業擺脫疫情衝擊 112年營業總額1083億元創新高

公平交易委員會今天發布112年多層次傳銷事業經營發展狀況調查，結果顯示，多層次傳銷事業已經擺脫COVID-19疫情陰霾，112年營業總額轉為上升，達新台幣1083億元，創下歷史新高，且連續3年突破千億大關。

公平會今天公布112年多層次傳銷事業經營發展狀況調查，列出產業趨勢的6大重點，整體營業總額增加、女性傳銷商續為市場主力、佣（獎）金總額較去年略為減少、傳銷商品仍以營養食品類銷售額最大、使用網路銷售商品日益普及，以及傳銷事業對未來營運狀況持樂觀態度。

調查指出，111年受到疫情衝擊，傳銷事業營業額下滑，不過112年331家傳銷事業的營業總額達1083.68億元，較111年增加29.01億元、年增2.75%。事業營業額平均值為3億2739萬元，也較111年增加約4464萬元。

而參加傳銷商人數占全國總人口數（加入傳銷率）的比率約15.77%，也就是說，平均每萬人中，有1577人加入多層次傳銷，較111年底的14.93%，增加0.84個百分點。

至於產品類別，公平會指出，112年傳銷事業銷售的商品仍以營養食品類銷售額最大，達708.35億元、占65.36%，其次是美容保養品199.77億元、占18.43%。

因應數位時代來臨，公平會調查傳銷事業的網路銷售情況，結果顯示，112年採行網路銷售商品者計214家，占總家數64.65%，較111年的63.81%略增0.84個百分點。

展望未來，傳銷事業雖然擔憂同類商品競爭加劇、市場不景氣及傳銷商減少，但預期113年營業額將較112年增加者有143家，占比43.20%；預期持平者則占41.99%，顯示傳銷事業對未來營運狀況抱持樂觀態度。