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8月迎中元普渡銷售檔期 食品廠零售業蓄勢待發搶商機

中央社／ 台北31日電

8月中元普渡將至，堪稱是食品與零售2大產業每年重要銷售檔期，聯華食品估計，中元節期間賣出的休閒食品，可達全年近3成業績；全聯也提到，每年普渡商機至少新台幣百億元。目前包括統一、聯華食、黑松、愛之味等積極備料，搭配零售通路促銷，有望帶動「普渡商機概念股」業績發威。

今年中元節在8月18日，家庭或公司行號皆開始準備普渡用的供品，8月起更進入中元節採購旺季。根據通路統計，泡麵是中元節的暢銷品，至於飲料類則是以茶類、罐裝咖啡和汽水為最受歡迎；零食、餅乾類包括開心果、可樂果皆是熱銷品。

聯華食今天表示，中元節為休閒零食的重大檔期，甚至占全年近3成業績。為搶攻這波商機，可樂果推出為普渡設計的「拜拜箱」，並推主打小包裝綜合包，主要看好年輕族群喜歡祭拜完後好分食、好保存的零食與乾貨類。

通路方面，全聯今天發出新聞稿指出，每年中元業績皆高達百億元以上，今年預估飲料、零食、泡麵及罐頭優惠盡出，將挑戰業績成長雙位數。

統一超旗下7-11觀察，往年中元節搭上暑假出遊旺季，帶動泡麵、飲料、零食等業績較上季成長1成。今年夏日高溫讓民眾宅在家，食飲需求提升，加上小家庭、單身族漸普及，今年中元節檔期提出「精緻化」提案，民眾可選買多或買少，預計帶動業績成長2成。

全家表示，今年推出零嘴小吃、箱購飲料、碗裝泡麵都可自由搭配、一站購足，大搶賣場生意。全家向中央社表示，隨中元節將近，買氣逐漸升溫，預估可帶動相關品類業績約1至2成。

家樂福表示，因民眾逐漸將中元節視為購物節，檔期期間，泡麵、零食、罐頭、香、金紙，甚至冰品都有不錯銷售，今年檔期估可成長至少2成以上。

中元節 泡麵 零食

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