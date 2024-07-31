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SPORTS NATION 開幕首月突破2.5萬人次 成超級打卡熱點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
迎接世界體壇盛事，SPORTS NATION啟動「電子酒精交易所」3階段隱藏互動，20款自助飲品隨台灣選手賽況發展，即時解鎖9、7、5折限時優惠。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎接世界體壇盛事，SPORTS NATION啟動「電子酒精交易所」3階段隱藏互動，20款自助飲品隨台灣選手賽況發展，即時解鎖9、7、5折限時優惠。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥（7757）旗下SPORTS NATION運動餐廳將「智慧自助取酒牆」結合數位互動，打造出前所未有的「電子酒精交易所」，旋即以革新市場之姿成功開創全新營運模式。自開幕日起迅速席捲運動潮流圈，社群網路討論度持續居高不下，不分平假日天天一位難求，「預約困難」程度就像搶演唱會門票，營運首月來客突破25,000人次，堪稱台北超級打卡熱點。

SPORTS NATION以全視線觀賽螢幕、現場數位互動打造全台純度最高的運動餐廳，為迎接四年一度的世界體壇盛事，SPORTS NATION號召喜愛運動、熱愛運動的粉絲一起為台灣隊加油，並將隨台灣選手戰況即時解鎖3階段互動優惠，現場參與「猿地吶喊」活動，還有機會獲得「電子酒精交易所」體驗券。

SPORTS NATION是台灣唯一融合運動、潮流、時尚的運動主題餐廳，發想自股票交易所的「電子酒精交易所」配有8.3米寬的環型螢幕，除了反映當下酒精交易行情、即時走勢，重要時刻更可搖身一變成為轉播電視牆。從踏進SPORTS NATION那一刻起，入口通關閘門螢幕、8.3米寬的環型電視牆、兩面大型投影，卡座包廂配備獨立電視，SPORTS NATION提供全視線觀賽體驗。

台灣英雄決戰世界體壇之巔！四年一度體壇盛事如火如荼進行，SPORTS NATION啟動「電子酒精交易所」3階段隱藏互動優惠，全力應援台灣隊。賽事期間，每一位台灣選手登場出賽，智慧自助取酒牆20款飲品限時9折，每一面台灣獎牌入袋，立即解鎖限時7折優惠；全場集氣金牌到手，折扣再鍍金，全面限時5折。

此外，台灣選手前進巴黎角逐世界冠軍，SPORTS NATION邀大家一起「猿地吶喊」為台灣隊加油。即日起至8月11日，每晚7點半，現場抽選來店粉絲集氣吶喊讚聲，實測70分貝以下名列「超級應援啦啦隊」，71～85分貝晉級「超級應援指揮官」，86分貝以上受封「超級應援隊長」，分別可獲得100、200、300元電子酒精交易所體驗券。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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