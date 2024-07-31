鋼市低迷 燁輝8月新價內銷平盤、外銷跌10美元

鋼市低迷，燁輝（2023）8月新價內銷平盤，外銷每公噸跌10美元，市場持續盤整度小月，靜待景氣回溫。

燁輝執行副總陳維誠表示，全球總體經濟有正能量。IMF預估今年全球GDP成長達3.2%，歐洲央行已率先降息。目前各界預期美國聯準會Fed於9月降息機率逾 100%，直至年底約有2碼的降息空間，大陸央行同樣降息，金融機構中期貸款(MLF)利率從2.5%下調至2.3%，是自2020年4月來最大降幅，世界三大經濟體正步入降息循環，有利提高投資與消費增速；台灣外銷動能也逐步加溫。

鋼鐵供需方面，大陸今年前6月粗鋼產量達5.3億公噸，同比去年前6月減少1000萬公噸，同時出檯減產計劃，力促今年粗鋼產量平控去年，以利市場供需平衡。

需求部分，適逢歐美淡季效應影響，市場動能偏弱，加上大陸自6月起華中、華南進入汛期，短期抑制市場動能，端看災後重建需求外，三中全會後進一步針對房市相關制度、市場供需持續改革，以期重朔其供需。

國內經發會通過兆元投資國家發展方案，期待引進3至4兆元國內外資金，持續投資台灣重大建設與產業，有望進一步提振鋼需，穩定鋼市。

另一方面，煤鐵原料價格受整體市場淡季拉扯呈現弱勢，鐵礦石一度下跌至每公噸99.7美元，跌破百元關卡，而澳洲煤礦受礦區7月初火災影響，煤價一度短暫抬升至每公噸255~260美元，但後續一路下修，到每公噸230美元左右盤整。

陳維誠表示，全球鋼市受歐美暑休、亞洲高溫雨季抑制短期需求鋼價回檔，且大陸房市欲振乏力，鋼材社會庫存從5月底落到1,753萬公噸，迄今依舊持穩於1,757萬公噸，顯示整體需求釋放遲緩，受原料面與需求面相對保守氛圍下，亞洲各主要鋼廠不論寶武、鞍本集團、中鋼、中鴻、越南與河靜、和發等鋼廠最新盤價皆以平低盤開出，主基調反映當前市況。

由於全球各大經濟體逐步入降息循環，高利率壓力可望日益減輕，資金釋放或將提振市場情緒，但面對近期亞洲、歐美鋼市因季節性淡季壓抑需求，疊加地緣政治緊張仍未見緩和下，雖總體經濟數據預期樂觀，但鋼市短期呈現相對保守下，燁輝決定內銷平盤，外銷每公噸降10美元，與下游共度時艱。