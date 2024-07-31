清景麟與三地集團聯手推200億大案 房市添柴火

高雄房市火燙，清景麟與三地集團（1438）強強聯手，在亞灣區建案「AI慕光城」31日動土，規劃1,108戶、總銷估計高達200億元，為高雄房地產再添柴火。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，高雄AI產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資550億，提供超過4,200個就業機會，在晉升全球國際港灣城市行列的同時，更需要一棟能夠代言高雄城市的世界級偉大建築，「AI慕光城」的誕生，正是符合全民的期待，為高雄房地產創造榮耀輝煌的新頁。

林聰麟指出，「AI 慕光城」首期基地面積2,550坪，將興建地下5層、地上24層的建築三幢，也是清景麟集團與三地集團聯手打造高雄亞灣新地標，而第二期同樣基地面積的個案也正在規劃中。

高雄「AI 慕光城」估計總銷達200億元，規劃為3棟建築，為2至3房產品，包括1,104戶住宅及4戶店面。