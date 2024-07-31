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清景麟與三地集團聯手推200億大案 房市添柴火

經濟日報／ 記者林政鋒陳美玲/高雄即時報導
清景麟與三地集團聯手推200億大案，房市添柴火。記者林政鋒／攝影
清景麟與三地集團聯手推200億大案，房市添柴火。記者林政鋒／攝影

高雄房市火燙，清景麟與三地集團（1438）強強聯手，在亞灣區建案AI慕光城」31日動土，規劃1,108戶、總銷估計高達200億元，為高雄房地產再添柴火。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，高雄AI產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資550億，提供超過4,200個就業機會，在晉升全球國際港灣城市行列的同時，更需要一棟能夠代言高雄城市的世界級偉大建築，「AI慕光城」的誕生，正是符合全民的期待，為高雄房地產創造榮耀輝煌的新頁。

林聰麟指出，「AI 慕光城」首期基地面積2,550坪，將興建地下5層、地上24層的建築三幢，也是清景麟集團與三地集團聯手打造高雄亞灣新地標，而第二期同樣基地面積的個案也正在規劃中。

高雄「AI 慕光城」估計總銷達200億元，規劃為3棟建築，為2至3房產品，包括1,104戶住宅及4戶店面。

三地開發董事長鍾育霖說，「AI 慕光城」是集團與清景麟合作，雙方持股各約50%，有信心為高雄創造繁榮。

清景麟與三地集團聯手推200億大案，房市添柴火，清景麟董事長林湘甯浮上檯面。記者林政鋒／攝影
清景麟與三地集團聯手推200億大案，房市添柴火，清景麟董事長林湘甯浮上檯面。記者林政鋒／攝影

AI 建案 房地產 房市

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