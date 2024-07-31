精誠攜手國內生鮮零售連鎖龍頭 開發全新客製化電子票券系統

迎接電子禮券的數位化轉型浪潮，精誠繼協助多家企業建置電子票券平台後，再度攜手國內生鮮零售連鎖龍頭共同開發全新的客製化電子票券系統，透過線上線下OMO整合服務提供顧客更優質的消費體驗，將紙本禮券轉至數位營運，不僅企業與個人均可購買自用或送禮，還可透過精誠所串接的各大數位通路將點數兌換為品牌數位票券，創造第二波消費需求，深化會員經營、強化顧客品牌黏著度。

精誠資訊流通暨移動事業部副總經理班鐵翊表示，「紅利點數、電子票券與金流是精誠協助客戶提供給消費者穩定、可靠的線上及線下OMO完美消費體驗的關鍵，除了產品的多樣性要能夠吸引消費者，其中的安全流程也十分重要。這些都是我們與客戶合作時最看重的事情，特別是零售餐飲業尤為重視消費者與商譽，會更加注重其中的細節」。

針對大型企業的需求，以連鎖零售業者為例，可以選擇建置自己專屬的電子票券平台，精誠具備客製化與串接各種通路的優勢，更能支持數位通路電子票券平台的開發與代營運，幫助企業有效經營的喜客券平台，提供企業串接、行銷活動、福委贈禮、個人選購等多元化服務，幫助有意發展電子票券的品牌、或有經營會員需求的企業，均可透過精誠的專業服務，進一步促進業務發展並提升客戶體驗。

在電子票券方面，精誠合作的零售品牌已經超過100家，包含國人每天必點的手搖飲與咖啡、餐飲與甜點，或是超商、超市以及百貨，甚至停車服務與汽車用品，即使是線上看片的影音服務也一應俱全，可以滿足民眾的食、衣、行、育、樂等日常需求。2024年新加入提供電子票券服務的品牌包括全聯福利中心、亞尼克、一蘭拉麵、迷客夏、Mr. Wish，以及快樂髮型等知名連鎖企業，消費者可以依照自身需求選擇自用或是送禮，一指購買，隨時享用；對於企業的福委會來說，電子票券更可作做為餽贈員工的便利選擇，選項多元、報銷方便又兼具環保，一舉數得。