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高雄史上最大建案「AI 慕光城」開工 每坪50~60萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
AI慕光城3D示意圖。圖／業者提供
AI慕光城3D示意圖。圖／業者提供

高雄史上最大建案AI慕光城」今天動土，將分二期推出，合計總銷金額達420億。

AI慕光城基地位於前鎮區，原為高雄知名「金銀島購物中心」，2015年結束營業後，荒廢多年，最後清景麟集團與三地集團標得此塊土地，砸下逾4億元整理土地後推案。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，高雄AI產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資550億，提供超過4,200個就業機會。

在晉升全球國際港灣城市行列的同時，高雄需要一棟能夠代言高雄城市的世界級偉大建築，AI慕光城目標即是打造高雄亞灣新地標建築，滿足年輕人的期待。

他表示，總銷金額200億的「AI慕光城」，全案從外觀、燈光、景觀到公設，全部聘請囊括世界各大建築獎項、新加坡建築巨擘SCDA國際建築團隊設計操刀，將帶來全新視野與格局。

林聰麟表示，「AI慕光城」規劃興建住宅1104戶，2-3房，採不二價策略，要價每坪50萬到60萬元，總銷約200億，今天開工，預計最快10月底公開銷售；至於第二期則預計明年3月左右公開，總銷上看220億元。

AI慕光城今動土開工。記者游智文／攝影
AI慕光城今動土開工。記者游智文／攝影

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