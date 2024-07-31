國內首例 華航與企業客戶簽署永續航空燃油合作備忘錄

中華航空今天（31日）宣布與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）採購合作備忘錄，為台灣航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，不僅直接降低飛行運輸的碳排放，也有效減少客戶搭機與貨物運送的碳足跡。此舉不但首創國內業界全新商業運作模式，也盼為航空業永續發展作出貢獻，共同邁向2050淨零碳排目標。

華航指出，今天儀式由資深副總經理劉得湶及鴻霖全球運輸集團副總經理高志毓代表完成。華航於2017年首創新機飛渡添加作業，2023年首次添加永續航空燃油載客飛行，推廣永續航空燃油領先業界。今年更進一步啟動永續燃油客戶合作計畫，廣邀上下游廠商及客戶共同參與，共同促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，目標落實永續供應鏈。

華航表示，國內貨運代理龍頭鴻霖全球運輸致力制定企業永續發展藍圖，提供客戶減碳物流解決方案，與華航ESG發展理念不謀而合，鴻霖全球運輸率先響應計畫，本次合作華航貨運機隊所添加的永續航空燃油，可較傳統燃油減少超過80%的碳排，希望藉此樹立良好標竿，邀集更多企業廠商加入推廣計畫。