快訊

高雄市調查處疑詐據點工作費 南機站約談逾10位「自家人」…調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

商辦買氣夯 北市27棟辦公大樓現億級交易、總成交金額達175億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料顯示，今年上半年台北市商辦市場中，包括百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等27棟辦公大樓，均出現億級成交紀錄，總交易額達175億元。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
據實價登錄資料顯示，今年上半年台北市商辦市場中，包括百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等27棟辦公大樓，均出現億級成交紀錄，總交易額達175億元。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

實價登錄資料顯示，今年上半年台北市商辦市場中，包括百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等27棟辦公大樓，均出現億級成交紀錄，總交易額達175億元。

信義全球資產總經理林三智分析，產業投資動能漸強，企業以買代租、購置自用資產意願提高，自用型買方躍居辦公市場主流。

他指出，特別的是，這波買方的產業背景類別也趨向多元化，除了科技大廠、傳產企業外，今年也看到旅遊業、遊戲製作公司等進場購置自有辦公室，如旅遊電商易飛網旗下飛買家今年就以2.55億元買下長欣商業大樓部分樓層。

林三智表示，當前辦公產品交易發燒，屋齡無論新、舊，都是今年買方的心頭好。

他指出，中山區、松山區等是北市發展較早的金融重鎮，市區辦公大樓屋齡普遍30年以上偏高，但黃金地段不動產的保值性及後續增值空間，對買方來說，依然對買方有相當高的吸引力。

而南港區、士林區等兩區，林三智分析，近年有南港軟體園區、北投士林科技園區等產業利多加持，遠雄、長虹、華固等品牌建商積極插旗開發辦公大樓，吸引想進駐新大樓、設立企業總部的公司，包括宏碁集團辦公室布局策略轉租為買，旗下宏碁資訊、展碁國際、安碁資訊以共35.82億元購入百代宏碁大樓。

林三智進一步觀察，商用不動產在產業發展中扮演著關鍵角色，企業加大力道將資金投入商用地產，反映出當前經濟景氣持續朝向正面成長，企業因應全球AI趨勢轉型升級，辦公室布局由租轉買、小換大、舊換新的換屋需求將更為明顯，除自用考量，還增添多元配置的置產思維，預期下半年商辦、廠辦、可開發商業大樓的大型土地交易量都將持續向前推進。

宏碁資訊 實價登錄 建商 電商

延伸閱讀

京華城案北市議會調查小組 8月20日再邀彭振聲說明

萬華刑事小隊長7月才退休 被爆非法查個資…北市警說話了

北市「寶可夢機台」大量消失中！住宅區超商、文具店都Bye了

不能只看青埔亮眼 張善政：桃園新民大樓都更年底招商

相關新聞

高雄史上最大建案「AI 慕光城」開工 每坪50~60萬元

高雄史上最大建案「AI慕光城」今天動土，將分二期推出，合計總銷金額達420億。...

商辦買氣夯 北市27棟辦公大樓現億級交易、總成交金額達175億元

據實價登錄資料顯示，今年上半年台北市商辦市場中，包括百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等27棟辦公大樓，均出...

首創！華航與鴻霖全球運輸簽永續航空燃油合作備忘錄

中華航空（2610）31日宣布與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SA...

雲豹能源聯手外商打造60MW嘉義漁電共生場域 預計Q4動工

雲豹能源繼完成台南北門全台最大漁電共生場域，成為國內漁電共生指標案場後，與合作夥伴美國基金管理公司GSSG Solar取...

升學競爭激烈加上新青安助攻 新竹市明星學區房漲近6成

大新竹今年會考5A人數再創新高，新竹市更高達17%，甩開全台平均9%，被認為「竹科效應」發威，升學競爭激烈。為擠進明星學...

降低碳排放 華航與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油MOU

中華航空今宣布與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）採購合作備忘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。