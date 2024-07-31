商辦買氣夯 北市27棟辦公大樓現億級交易、總成交金額達175億元
據實價登錄資料顯示，今年上半年台北市商辦市場中，包括百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等27棟辦公大樓，均出現億級成交紀錄，總交易額達175億元。
信義全球資產總經理林三智分析，產業投資動能漸強，企業以買代租、購置自用資產意願提高，自用型買方躍居辦公市場主流。
他指出，特別的是，這波買方的產業背景類別也趨向多元化，除了科技大廠、傳產企業外，今年也看到旅遊業、遊戲製作公司等進場購置自有辦公室，如旅遊電商易飛網旗下飛買家今年就以2.55億元買下長欣商業大樓部分樓層。
林三智表示，當前辦公產品交易發燒，屋齡無論新、舊，都是今年買方的心頭好。
他指出，中山區、松山區等是北市發展較早的金融重鎮，市區辦公大樓屋齡普遍30年以上偏高，但黃金地段不動產的保值性及後續增值空間，對買方來說，依然對買方有相當高的吸引力。
而南港區、士林區等兩區，林三智分析，近年有南港軟體園區、北投士林科技園區等產業利多加持，遠雄、長虹、華固等品牌建商積極插旗開發辦公大樓，吸引想進駐新大樓、設立企業總部的公司，包括宏碁集團辦公室布局策略轉租為買，旗下宏碁資訊、展碁國際、安碁資訊以共35.82億元購入百代宏碁大樓。
林三智進一步觀察，商用不動產在產業發展中扮演著關鍵角色，企業加大力道將資金投入商用地產，反映出當前經濟景氣持續朝向正面成長，企業因應全球AI趨勢轉型升級，辦公室布局由租轉買、小換大、舊換新的換屋需求將更為明顯，除自用考量，還增添多元配置的置產思維，預期下半年商辦、廠辦、可開發商業大樓的大型土地交易量都將持續向前推進。
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