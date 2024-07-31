亞洲歐美鋼市逢淡季 燁輝8月內銷價開平盤

鍍面鋼品大廠燁輝今天宣布8月內銷盤價開出平盤，9月外銷報價每公噸調降10美元。燁輝指出，近期亞洲、歐美鋼市因逢淡季壓抑需求，鋼市短期相對保守，公司就亞洲主要鋼廠平低盤開出態勢，採一致趨勢。

燁輝表示，就經濟前景表現來看，國際貨幣基金組織（IMF）預估今年全球GDP成長達3.2%，歐洲央行於6月7日率先降息，目前各界預期美國Fed在9月降息機率高；加上中國央行在7月25日宣布降息，金融機構中期貸款（MLF）利率從2.5%下調至2.3%，是2020年4月來最大降幅。在世界三大經濟體步入降息循環下，有利提高投資與消費。

鋼鐵供需方面，中國今年前6月粗鋼產量達5.3億噸，比去年同期減少達1000萬噸，同時宣布減產計劃，希望今年粗鋼產量能落實平控政策（年產量不高於去年），以利市場供需平衡。

燁輝指出，因歐美淡季效應影響，市場動能偏弱；而中國自6月以來華中、華南進入汛期，短期抑制市場動能。台灣經發會7月18日決議通過兆元投資國家發展方案，希望引進新台幣3兆元至4兆元國內外資金，持續投資台灣重大建設與產業，有望進一步提振需求，穩定鋼市。

原物料行情與市場方面，煤鐵原料價格受整體市場淡季影響，呈現弱勢；鐵礦石7月25日下修至每噸99.7美元；而澳洲煤礦受礦區7月初火災影響，煤價一度短暫拉升至每噸255至260美元，但迄今一路下修，現今於每噸230美元左右盤整，中國國產煤礦指數也震盪走弱。

全球鋼市受歐美暑休、亞洲高溫雨季影響，抑制短期需求，鋼價隨之回檔；且中國房市欲振乏力，鋼材庫存自5月31日來到1753萬噸後，迄今仍持穩在1757萬噸，整體需求釋放遲緩。

受原料面與需求面相對保守下，亞洲各主要鋼廠不論寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻、越南河靜、和發等鋼廠最新盤價皆以平低盤開出，以反映當前市況。