升學競爭激烈加上新青安助攻 新竹市明星學區房漲近6成

大新竹今年會考5A人數再創新高，新竹市更高達17%，甩開全台平均9%，被認為「竹科效應」發威，升學競爭激烈。為擠進明星學區，更出現買舊學區房設籍出租，住在新大樓通勤等現象。信義房屋更指出，今年受到新青安影響，新竹市的明星學區宅實價登錄價格，已經較去年同期上漲近6成。

信義房屋光埔特區店店長林詩偉指出，新竹市今年共有5間學校實施總量管制，分別為培英國中、光武國中、竹光國中、三民國小和關埔國小。今年3月更出現光武國中及培英國中登記人數爆滿狀況，能容納810人的培英國中，當天卻有980多人報到，未來竹市府也將依據戶籍及租賃契約等，進行居住事實查核，與其跨區就讀不如直接置產，成為父母首選。

林詩偉表示，新竹市明星學區宅實價登錄價格，受到新青安影響，已較去年同期上漲近6成，尤其是升學率好的明星國中周邊，屋齡較高的華夏、公寓產品平均實登單價約35萬，置產的首購族佔比超過5成，其中多為外來的園區客及久居此區的在地客。

信義房屋新竹學府店主任林弘政表示，八大學區商圈內包括東園國小、竹蓮國小、建華國中、培英國中、新竹高中、新竹高商、交通大學及清華大學，由於區內涵蓋國小至頂尖大學，有完整的生活圈與教育網，不用搬家就可以從國小念到大學，相較於東區因距離竹科近而房價漲幅過快，這些學區的房價相對親民。

林弘政說，八大學區周邊舊公寓每坪價格帶約在25萬至30萬元左右，屋齡20年內電梯大樓產品約在55萬至60萬元間，客戶多以自助、學區宅需求為主，經常買了就長住20至30年，因此也較少有物件釋出，若有釋出也大約在7天內即可成交，也因八大學區周邊多為舊房子，因此學區宅入手後，便將房子出租使用，一家人則會住在通勤便利的新大樓中。