投資環境優！台中第2季公司、商業登記指標再奪6項冠軍

經濟部最新統計資料出爐，113年第2季台中市公司、商業登記表現亮眼，相較於去年同期，台中市在家數、資本額等各項指標的成長幅度，再次奪下6項全國冠軍。

統計資料顯示，台中市自110年第2季起，已連續13季在公司、商業登記上維持至少4項冠軍的佳績，顯示台中市投資環境持續受到企業肯定。

台中市經發局長張峯源說明，公司、商業登記指標，可分別從家數及資本額的成長數、成長率共計8項經濟指標中觀察，台中市今年第2季相較去年同期，商業登記家數成長4,348家、成長率3.35%；商業登記資本額成長11.88億元、成長率4.92%；公司登記家數成長3,986家，公司登記資本額成長率5.74%，共計奪下6項冠軍，各項數據相當亮眼。

在最能展現投資力道的「投資台灣三大方案」數據中，截至今年7月底，台中累計312家廠商獲核定，家數全台第一。

張峯源指出，台中是精密機械重鎮，綜觀全球景氣，看好美國下半年降息機率高，加上半導體產業受惠AI議題不斷增溫，以及巴黎奧運等國際賽事需求增加，紡織、製鞋等機械設備都因此受惠，帶動投資熱度。

其中，以自有品牌「KING STEEL」行銷全球，擁有運動鞋中底發泡彈性體射出成型機全球八成市場的鉅鋼機械，因應近年訂單不斷成長，在台中工業區深耕40年，再度斥資擴建新廠。

終端客戶包含YAMAHA、HONDA、Ducati、gogoro等全球知名品牌，客製化鍛造汽機車、自行車和健身器材等設備傳動心軸的萬凌工業，也看好印度、美國機車及農機市場發展，投資1.2億元在龍井建新廠，進一步強化生產效率與擴大產能。

張峯源補充，台中是中台灣七縣市消費重鎮，擁有南來北往交通區位優勢，加上今年4月人口一舉突破285萬大關，百貨零售市場不斷擴張，除新光三越、大遠百穩坐全台業績店王店后，三井台中港Outlet mall及東區LaLaport營業額也穩定成長。

伴隨全國最大商場的「D-ONE第一大天地」今年6月正式動土，緊接著8月漢神洲際購物中心也將上樑迎向完工，加入消費戰局，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

另外，受惠中科產業鏈擴張、台中港離岸風電產業投資熱潮，加上台中恢復15條國際航線、復航率高居全國第一，都讓商務短租、觀光旅宿市場升溫，使台中近年來成為國際品牌飯店插旗熱點。

今年中台灣第一家勤美洲際飯店將在下半年開幕，接下來七期也將迎來台中商銀JW萬豪酒店、凱悅集團旗下安達仕飯店進駐，此外「D-ONE第一大天地」也領先全台，首次引進歐洲資歷最久的五星奢華飯店品牌凱賓斯基飯店入駐，屆時觀光旅宿市場勢必迎來新一波商機。

經發局補充說明，近期大型民調台中的施政滿意度蟬聯六都第一，更在「經濟與就業」及「經濟發展」項目上，雙雙受到肯定，加上市府今年續推振興經濟三部曲，陸續以物調券成功帶動商圈、市場、產業故事館逾7,000萬元商機。