智崴橋頭科學園區分公司動土 明年第4季完工
智崴資訊（5263）31日舉辦「智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」，高雄市副市長羅達生、南部科學園區管理局局長鄭秀絨、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、國立中山大學校長李志鵬及智崴集團董事長歐陽志宏均親自出席。智崴表示，智崴資訊科技橋頭科學園區分公司占地共2公頃，總投資金額預計達新台幣20億，第一期新建工程，主要為大型高階遊樂設備研發製造使用，預計明年第4季完工。
自今年以來，國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，為了因應市場推升的需求，智崴選定鄰近高雄總部且交通便利的橋頭科學園區興建設備廠房，未來橋科廠房將作為更先進的大型遊樂設備研發、製造及測試的空間，擴增大型高階市場產能。
隨著主題樂園巨擘迪士尼於今年宣布，未來10年內將投資600億美金於主題樂園、渡假村和郵輪業務；沙烏地阿拉伯亦積極推進「願景2030」大舉投資主題樂園及遊樂設施，加上疫情後大型高階遊樂設備產能不足，智崴橋科廠房的興建，將能填補產能不足的市場空缺。
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