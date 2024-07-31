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智崴橋頭科學園區分公司動土 明年第4季完工

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴資訊今日舉辦智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮。圖／業者提供
智崴資訊今日舉辦智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮。圖／業者提供

智崴資訊（5263）31日舉辦「智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」，高雄市副市長羅達生、南部科學園區管理局局長鄭秀絨、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、國立中山大學校長李志鵬及智崴集團董事長歐陽志宏均親自出席。智崴表示，智崴資訊科技橋頭科學園區分公司占地共2公頃，總投資金額預計達新台幣20億，第一期新建工程，主要為大型高階遊樂設備研發製造使用，預計明年第4季完工。

自今年以來，國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，為了因應市場推升的需求，智崴選定鄰近高雄總部且交通便利的橋頭科學園區興建設備廠房，未來橋科廠房將作為更先進的大型遊樂設備研發、製造及測試的空間，擴增大型高階市場產能。

隨著主題樂園巨擘迪士尼於今年宣布，未來10年內將投資600億美金於主題樂園、渡假村和郵輪業務；沙烏地阿拉伯亦積極推進「願景2030」大舉投資主題樂園及遊樂設施，加上疫情後大型高階遊樂設備產能不足，智崴橋科廠房的興建，將能填補產能不足的市場空缺。

智崴

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