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智崴橋頭科學園區分公司動土 擴增高階設備產能

中央社／ 台北31日電

體感設備廠智崴今天舉行橋頭科學園區分公司動土典禮，占地共2公頃，總投資金額預計達新台幣20億元，第一期新建工程主要為大型高階遊樂設備研發與製造使用，預計明年第4季完工。

智崴發布新聞稿說明，今年以來國際主題樂園大型高階遊樂設備需求擴大，為因應市場需求，智崴選定鄰近高雄總部的橋頭科學園區興建設備廠房，未來橋科廠房將作為更先進的大型遊樂設備研發、製造及測試空間。

智崴指出，疫情後大型高階遊樂設備產能不足，智崴橋科廠房的興建，將能填補市場空缺。

新台幣 智崴 疫情

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