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存第一桶金好難？信義房屋超業公開高薪秘訣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋千萬經紀人常鴻安鼓勵初入職場的新鮮人勇於挑戰房仲高薪獎金。（圖:信義房屋提供）
信義房屋千萬經紀人常鴻安鼓勵初入職場的新鮮人勇於挑戰房仲高薪獎金。（圖:信義房屋提供）

根據勞動部4月公布，2023年大學畢業職場新鮮人「薪資中位數」僅3.1萬元，新鮮人普遍面臨低薪的困境，難以迅速累積第一桶金，也讓許多網友不禁發問「高薪的工作在哪裡？」，引來不少網友回覆「業務類型或房仲，真心不騙」、「信義房仲有保障5萬月薪很不錯」。信義房屋林口中山店專案經理常鴻安，以自身千萬經紀人的經驗，分享成就高薪的秘訣，「把服務做好，成交才是服務的開始」，鼓勵初入職場的新鮮人們，勇於挑戰房仲高薪獎金。

今年27歲的常鴻安，因為個性喜歡與人接觸，很早就確認未來以業務工作發展，大學同學擔任業務多選擇保險產品，憑藉著自己不服輸的個性，要就選「單價最高、最難挑戰的房仲業」，在大四期間經由實習的機會選擇了信義房屋，也在這段期間奪下新人最高榮譽「新秀獎」。因為這份成就感，加上在每一次服務中被顧客需要，能夠真正地為客戶解決問題，服完兵役後常鴻安決定回來繼續從事房仲工作，希望未來某天，自己也能成為手心向下的那一人，為更多想要成為千萬經紀人的學弟妹推上一把。

在常鴻安加入信義房屋第1個完整年，便成功獲得百萬年薪第一桶金的成就，更在第3年達成千萬經紀人的目標，常鴻安認為「服務客戶不僅僅是成交，更是服務的開始！」藉由每日設定明確的目標，嚴格敦促自己達到目標才下班，自律的態度使他不斷進步，即便在交易過程中遇到困難時，也透過正面積極的態度尋找解決方案，為客戶解決棘手的困難。

過去曾遇過成交的買方要悔買，經詢問得知是資金部分出了狀況，但悔買違約金高達600萬以上，常鴻安主動找到買方的家人，在林口與南部來回無數趟，為雙方擔任溝通的橋樑，透過家人們一起幫忙，幫助買方避免支付高昂的違約金，也為買方物色到一間溫暖的家。常鴻安表示，「即便連客戶自己都放棄了，他也不會放棄，誓言成為一位能替客戶把關，解決所有買賣問題的業務。」

常鴻安建議剛畢業的新鮮人，找到真正感興趣的領域全心投入，才能獲得成就感，在新人時期充分利用公司資源，積極學習與溝通，遇到問題時不要害怕尋求幫助，多向前輩學習，提升專業能力。常鴻安表示，信義房屋不僅提供了完善的培訓資源，透過獨特的「師徒制」讓每位新人都有一位師父，帶領新人認識商圈、還有各種不動產交易流程的重要階段，陪伴新人度過徬徨的新人階段。而信義房屋保障前6個月5萬月薪，在菜鳥時期有高於「薪資中位數」水準的薪資保障，可以毫無顧忌儘管認真學習，在事業上不斷地向前衝！

據信義房屋數據統計， 2023年達成年薪三百萬以上的業務同仁較2021年成長近4成，優渥的獎金與福利，讓房仲業成為許多新鮮人畢業求職首選。信義房屋表示，信義房屋始終堅持以人為本，致力於為員工提供優質的發展平台，讓每一位有志之士都能在這裡實現自己的夢想。正值畢業季，信義房屋也對外招募優秀人才，詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。

信義房屋 房仲 薪資

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