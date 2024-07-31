存第一桶金好難？信義房屋超業公開高薪秘訣

根據勞動部4月公布，2023年大學畢業職場新鮮人「薪資中位數」僅3.1萬元，新鮮人普遍面臨低薪的困境，難以迅速累積第一桶金，也讓許多網友不禁發問「高薪的工作在哪裡？」，引來不少網友回覆「業務類型或房仲，真心不騙」、「信義房仲有保障5萬月薪很不錯」。信義房屋林口中山店專案經理常鴻安，以自身千萬經紀人的經驗，分享成就高薪的秘訣，「把服務做好，成交才是服務的開始」，鼓勵初入職場的新鮮人們，勇於挑戰房仲高薪獎金。

今年27歲的常鴻安，因為個性喜歡與人接觸，很早就確認未來以業務工作發展，大學同學擔任業務多選擇保險產品，憑藉著自己不服輸的個性，要就選「單價最高、最難挑戰的房仲業」，在大四期間經由實習的機會選擇了信義房屋，也在這段期間奪下新人最高榮譽「新秀獎」。因為這份成就感，加上在每一次服務中被顧客需要，能夠真正地為客戶解決問題，服完兵役後常鴻安決定回來繼續從事房仲工作，希望未來某天，自己也能成為手心向下的那一人，為更多想要成為千萬經紀人的學弟妹推上一把。

在常鴻安加入信義房屋第1個完整年，便成功獲得百萬年薪第一桶金的成就，更在第3年達成千萬經紀人的目標，常鴻安認為「服務客戶不僅僅是成交，更是服務的開始！」藉由每日設定明確的目標，嚴格敦促自己達到目標才下班，自律的態度使他不斷進步，即便在交易過程中遇到困難時，也透過正面積極的態度尋找解決方案，為客戶解決棘手的困難。

過去曾遇過成交的買方要悔買，經詢問得知是資金部分出了狀況，但悔買違約金高達600萬以上，常鴻安主動找到買方的家人，在林口與南部來回無數趟，為雙方擔任溝通的橋樑，透過家人們一起幫忙，幫助買方避免支付高昂的違約金，也為買方物色到一間溫暖的家。常鴻安表示，「即便連客戶自己都放棄了，他也不會放棄，誓言成為一位能替客戶把關，解決所有買賣問題的業務。」

常鴻安建議剛畢業的新鮮人，找到真正感興趣的領域全心投入，才能獲得成就感，在新人時期充分利用公司資源，積極學習與溝通，遇到問題時不要害怕尋求幫助，多向前輩學習，提升專業能力。常鴻安表示，信義房屋不僅提供了完善的培訓資源，透過獨特的「師徒制」讓每位新人都有一位師父，帶領新人認識商圈、還有各種不動產交易流程的重要階段，陪伴新人度過徬徨的新人階段。而信義房屋保障前6個月5萬月薪，在菜鳥時期有高於「薪資中位數」水準的薪資保障，可以毫無顧忌儘管認真學習，在事業上不斷地向前衝！

據信義房屋數據統計， 2023年達成年薪三百萬以上的業務同仁較2021年成長近4成，優渥的獎金與福利，讓房仲業成為許多新鮮人畢業求職首選。信義房屋表示，信義房屋始終堅持以人為本，致力於為員工提供優質的發展平台，讓每一位有志之士都能在這裡實現自己的夢想。正值畢業季，信義房屋也對外招募優秀人才，詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。