緊縮貸款打到痛點 房仲：七月似有風向轉變

住商機構統計旗下成交，全台7月交易量月減8.7%，但去年同期增加18.3%，區域表現上中南部交易較弱，恐和淹水有關。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，七月進入暑假，市場缺乏供給狀況依舊，加上股市震盪，看似交易轉差，實則進入打底，同時，嚴查新青安違規使用的政策，的確對短期交易頻繁的投機者有一定影響，進而衝擊投機買盤。

各區表現上，北市月減7.1%，年增27.3%，新北市月減3.1%，年增1.6%；桃園市月減2.2%，年成長達10.1%，台中月減16.1%，年增21.3%，台南月減10.6%，年增40.5%，高雄月減12.9%，年增6.8%，六都表現均呈現月弱年強。

徐佳馨表示，進入暑假又有颱風，原本就對買氣多少有點影響，今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，恐怕不利下半年整體交易。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，七月似有風向轉變，因市場亂象叢生持續，銀行端近期動作頻頻，此外不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，緊縮貸款打到痛點，下半年交易恐緊縮，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。