快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

房仲：7月全台交易量月減14.2% 房貸水龍頭拉緊

中央社／ 台北31日電

中信房屋統計7月份內部成交件數，全台交易量月減14.2%、年增0.5%。觀察六都成交量變化數據，和6月相比，7月交易量僅台中市月增2.9%，其他五都及全台皆呈現月減；和去年同期相比，區域表現呈現出「北減南增」趨勢。

中信房屋今天發出新聞稿指出，觀察六都7月成交量變化數據，若與6月相比，台北市月減14.9%、年減4.1%；新北市月減16.7%、年減2.2%；桃園市月減12.4%、年減1.5%；台中市月增2.9%、年增3.5%；台南市月減13%、年增2.3%；高雄市月減16.7%、年增2.1%。

中信房屋總經理張世宗指出，7月交易量僅台中市月增2.9%，顯示近期各大銀行紛紛拉緊房貸水龍頭，對買方的購買能力造成一定限制，加上房價居高不下，現階段買方普遍傾向觀望。

反觀屋主，受惠於通膨預期、台商資金潮、科技產業投資等利多因素，多數屋主對後市發展仍然相當有信心，議價空間相對縮小；由於買賣雙方對市場認知無法達成共識，交易週期拉長、交易量減少在所難免。

另外，7月受凱米颱風和暑假出國潮影響，看屋民眾人數明顯減少，也導致交易量下降。

張世宗指出，從今年7月交易量年增幅變化來看，全台整體交易量相對於去年同期持平；但區域表現上，7月台中、台南、高雄交易量與去年同期相比，分別有2.1%至3.5%的成長；北北桃地區出現微幅交易量回落，呈現「北減南增」趨勢。

張世宗說，因中南部房價基期相對較低，近年又陸續傳出台積電等國內外知名科技大廠投資設廠的資訊，不少建商和購屋民眾都到中南部插旗布局，帶動區域房市交易量能攀升。

展望下半年房市發展，張世宗認為，目前市場上房市利多題材豐沛，加上預期美國降息，下半年房市表現仍樂觀看待，不過有鑒於目前房市火熱，不排除政府有再次升級房市的管制措施。另外，美國總統大選和囤房稅上路也可能對市場造成影響，後續表現需密切觀察。

中信 房市

延伸閱讀

凱米颱風重創南部 郭國文喊話政院興建水利設施

強颱凱米重創嘉縣逾4萬戶停電全部復電 停電最久偏鄉部落曝

房貸卷不動 業務少考核嚴 上海行員自掏腰包給優惠

愛莉莎莎斜槓跨國當房仲？拿到泰國工作簽 秀新動態「實習代租代管」

相關新聞

買方追不上了！ 7月房市降溫

股市進入修正期，房市似乎也面臨盤整考驗！台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年7月價量變化，六都和新竹縣市交易量，...

緊縮貸款打到痛點 房仲：七月似有風向轉變

住商機構統計旗下成交，全台7月交易量月減8.7%，但去年同期增加18.3%，區域表現上中南部交易較弱，恐和淹水有關。

七都房市交易全減、台南高雄摔最重 房仲曝原因

根據永慶房產集團統計指出，7月全台交易量較6月減少6%。七大都會區，台北月減6%，新北與桃園均減少4%，新竹縣市月減8%...

房貸水位拉警報 房仲：買方轉觀望、7月成交減14%

中信房屋統計7月內部成交件數，相較於上月減少約14%，較去年同期增加0.5%。觀察六都成交量變化數據，台北市月減14%、...

程泰董座楊德華專訪／三箭齊發 衝百億營收

工具機大廠程泰（1583）集團董事長楊德華表示，面對全球產業景氣低迷，程泰集團今年將採取持續擴增產能、推動高階五軸機行銷及強化供應鏈合作等「三箭齊發」策略，助力集團營運穩健成長，全力朝2026年合併營收突破百億目標邁進...

年度最強廚師盛會 台灣美食展週末登場

台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館澎湃登場！主辦單位台灣觀光協會開展出規模達600格攤位的美食、伴手禮及各單位祭出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。