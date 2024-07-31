房仲：7月全台交易量月減14.2% 房貸水龍頭拉緊

中信房屋統計7月份內部成交件數，全台交易量月減14.2%、年增0.5%。觀察六都成交量變化數據，和6月相比，7月交易量僅台中市月增2.9%，其他五都及全台皆呈現月減；和去年同期相比，區域表現呈現出「北減南增」趨勢。

中信房屋今天發出新聞稿指出，觀察六都7月成交量變化數據，若與6月相比，台北市月減14.9%、年減4.1%；新北市月減16.7%、年減2.2%；桃園市月減12.4%、年減1.5%；台中市月增2.9%、年增3.5%；台南市月減13%、年增2.3%；高雄市月減16.7%、年增2.1%。

中信房屋總經理張世宗指出，7月交易量僅台中市月增2.9%，顯示近期各大銀行紛紛拉緊房貸水龍頭，對買方的購買能力造成一定限制，加上房價居高不下，現階段買方普遍傾向觀望。

反觀屋主，受惠於通膨預期、台商資金潮、科技產業投資等利多因素，多數屋主對後市發展仍然相當有信心，議價空間相對縮小；由於買賣雙方對市場認知無法達成共識，交易週期拉長、交易量減少在所難免。

另外，7月受凱米颱風和暑假出國潮影響，看屋民眾人數明顯減少，也導致交易量下降。

張世宗指出，從今年7月交易量年增幅變化來看，全台整體交易量相對於去年同期持平；但區域表現上，7月台中、台南、高雄交易量與去年同期相比，分別有2.1%至3.5%的成長；北北桃地區出現微幅交易量回落，呈現「北減南增」趨勢。

張世宗說，因中南部房價基期相對較低，近年又陸續傳出台積電等國內外知名科技大廠投資設廠的資訊，不少建商和購屋民眾都到中南部插旗布局，帶動區域房市交易量能攀升。

展望下半年房市發展，張世宗認為，目前市場上房市利多題材豐沛，加上預期美國降息，下半年房市表現仍樂觀看待，不過有鑒於目前房市火熱，不排除政府有再次升級房市的管制措施。另外，美國總統大選和囤房稅上路也可能對市場造成影響，後續表現需密切觀察。