113年度住宅補貼搭新青安 北市最高可貸1250萬元

國土署今天表示，113年度住宅補貼在8月1日上午9時到8月30日下午5時受理申請，包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，以台北市為例，住宅補貼搭配財政部辦理的青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安），最高可申請1250萬元。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。

國土署說明，例如戶籍設在台北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於新台幣164萬元、每人每月平均所得需低於6萬8772元、家庭動產限額需低於715萬元且家庭不動產限額需低於940萬元，就符合申請資格。

國土署指出，在內政部不動產資訊平台113年度住宅補貼專區，提供「住宅補貼資格檢視」，歡迎有意願申請的民眾可先透過網站，事先檢視有無符合自購或修繕住宅貸款利息補貼的申請資格。

國土署提到，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求的申請者，會額外評點加分或享有較低的優惠利率，請具資格條件民眾務必檢附相關證明文件，以享有第一類優惠利率。

國土署解釋，「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，可搭配財政部辦理的青年安心成家購屋優惠貸款精進方案。如果符合「自購住宅貸款利息補貼」資格者，台北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。

國土署指出，以購屋地點在台北市為例，住宅補貼250萬元，搭配財政部辦理的青年安心成家購屋優惠貸款精進方案最高額度為1000萬元，共可申請高達1250萬元。此外，「自購住宅貸款戶」無論新舊貸款戶享有貸款利率多1碼的補貼，期限到115年7月底止。

國土署表示，民眾若要了解住宅補貼相關資訊，可在每週一到週五上午8時到下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003，或到內政部不動產資訊平台「住宅補貼專區」查詢。