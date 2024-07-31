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房貸水位拉警報 房仲：買方轉觀望、7月成交減14%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中信房屋統計7月內部成交件數，相較於上月減少約14%，較去年同期增加0.5%。觀察六都成交量變化數據，台北市月減14%、年減4%；新北市月減16%、年減2%；桃園市月減12%、年減1.5%。

台中市月增2%、年增3%；台南市月減13%、年增2%；高雄市月減16%、年增2%。

7月交易量相較於上個月，僅台中市有2%的月增，其他五都以及全台皆呈現月減狀態。

中信房屋總經理張世宗指出，近期各大銀行紛紛拉緊房貸水龍頭，對買方的購買能力造成了一定限制，再加上房價居高不下，現階段的買方普遍傾向觀望。

反觀屋主，受惠於通膨預期、台商資金潮、科技產業投資等利多因素，多數屋主對後市發展仍然相當有信心，議價空間相對縮小。

由於買賣雙方對市場認知無法達成共識，交易週期拉長、交易量減少也是在所難免的。另外，7月受凱米颱風和暑假出國潮影響，出來看屋的民眾人數明顯減少，這也進一步導致了交易量的下降。

張世宗指出，從今年7月的交易量年增幅變化來看，全台整體的交易量相對於去年基本持平，但在區域表現上，7月台中、台南、高雄的交易量與去年同期相比分別有2%-3%不等的成長，而北北桃地區則出現了微幅的交易量回落，區域表現呈現出「北減南增」的趨勢。

這是因為中南部房價基期本就相對較低，近年又陸續傳出台積電等國內外知名科技大廠投資設廠的資訊，大量嗅覺敏銳的建商和購屋民眾都爭先到中南部插旗布局，帶動區域房市交易量能持續攀升。

展望下半年房市發展，張世宗認為，目前市場上房市利多題材相當豐沛，加上預期美國降息，下半年房市表現仍樂觀看待，不過，鑒於目前房市的確火熱，不排除政府會有再次升級房市的管制措施，另外，美國總統大選和囤房稅上路也有可能對市場造成影響，後續表現仍需密切觀察。

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