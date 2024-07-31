年度最強廚師盛會 台灣美食展週末登場

台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館澎湃登場！主辦單位台灣觀光協會開展出規模達600格攤位的美食、伴手禮及各單位祭出的限定優惠。展覽集結米其林必比登推薦餐廳、米其林廚師、名廚、明星，包括張皓福、薛永鴻、簡天才、阿基師、吳秉承、王輔立、阿芳老師、姚元浩等人現身展場。多家飯店也推出展場限定優惠，最低下殺二七折起！

台灣美食展籌備委員會主任委員葉菊蘭感謝各個政府單位參與台灣美食展，帶來咖啡、海鹽及阿里山山葵等令人驚豔的食材，今年美食展也匯聚很多冠軍和金牌廚師、職人來到現場，期待越來越多喜歡台灣美食的國際旅客能夠透過各種台灣料理、食材發現職人們的努力。

會長簡余晏提到，美食是與國際交流的重要窗口，台灣聞名全球的美食除了珍奶之外，還有獲得世界冠軍的威士忌、手工醬油及柑橘果醬等，台灣美食展集結新鮮食材、美味料理、金牌廚師和冠軍伴手禮，還有許多飯店餐券等，不需舟車勞頓即可一次品嘗到米其林必比登推薦料理，和米其林廚師學做菜。

交通部觀光署副署長林信任也提及，台灣從2018年引進米其林後，持續以米其林必比登美食推動觀光。今年觀光署「台玩味」展館分為七個展區，展出全台各區的美食及景點遊程，其中也有花東專區，邀請大家一起來支持花東旅遊。

農業部「臺灣農業館」邀請農村青年帶來優質農漁特產、田媽媽展售特色美食，包括在英國及日本柑橘果醬大賽榮獲大獎的「小甜心果醬」、必比登推薦長盈海味屋等知名店家與產品，也規劃展場限定的限量田媽媽招牌小辦桌、食農講座及農村小廚房，以及農遊主題商品。客委會「HA-FOOD客家館」，將邀請米其林綠星餐廳主廚簡天才現場示範料理教學，也攜手獲得法國AVPA巧克力比賽金牌的御巧可可巧克力坊等18間融合傳統與創新的客家美食單位展出。

經濟部商業發展署「臺灣好食館」則集結滬舍餘味餐館、羅家古早味、鮮蒸蝦仁肉圓、膳馨民間創作料理等數間連年獲米其林必比登推薦餐廳，以及多家特色排隊美食、金牌伴手禮等30間名店讓民眾大飽口福，其中更包含數間來自花蓮的知名店家，如德森農莊、食嚐玩料理、砂卡礑自然農莊，邀請民眾一同支持花蓮觀光。財政部國庫署「瓊漿玉露館」邀請8家優質酒類認證業者，包含12道金牌肯定的舜堂萊嘉帶來四大天王茶酒系列、臺灣菸酒OMAR威士忌、臺中市霧峰區農會初霧清酒，以及國內第一支由古老酒米「吉野一號」製作的吉野吟釀釀造場中福酒廠等，並邀請名廚教學酒品入菜料理，還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。

更多展出單位如台北市、台南市、嘉義縣、屏東縣等各地方政府單位，卯足全力推出主題館，帶來多項代表性優良農產品、在地名店、優良好茶、好酒、冠軍咖啡等豐富食材與物產，邀請民眾把握展期四天盡情採購。

各大飯店、餐飲集團亦搶先公布展覽優惠，海霸王推出超值下殺美食券5.1折起，原價4,500元展場限定懷念料理極品美食券，每日限量20組只要2,500元；晶華酒店祭出折扣高達2.7折的「全家愛旅行」城市度假住宿券方案，原價29,799元，特價只要7,999元，以及平日「栢麗廳泰市場」自助美饌，買10張再加贈1張；台北美福大飯店帶來暢饗台、日、義、港美饌「超值美食通用券」每張最優惠55折3,300元，一泊一食住宿券最低39折，每人2,499元起，彩匯平日下午茶餐雙人券只要1,210元；大倉久和大飯店精選餐券下殺72折，歐風館自助餐廳「平日午餐單人券」10張原價16,698元，買十送一，特價12,000元，以及歐風館平日午餐雙人券，優惠價2,200，更有展場限定「鮑魚糯米雞」、「松阪豬叉燒包」限量試吃；大地酒店推出「美食溫泉三重饗宴一泊三食住宿券」，下殺只要53折，一券從早餐享受到晚餐；台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券7.1折起。各家飯店祭出優惠不手軟，是民眾挖寶、親子、親友夏日聚餐出遊的好選擇！

往年超高人氣的異國美食展區，今年以日本館為核心，展出包括超過百年歷史的昆布專門店KURAKON、IRIS OHYAMA x 歲時亭「御手洗麻糬銅鑼燒」、御多福 x 赤鐵「廣島燒」，石垣市更首次引入石垣牛，並在展覽期間限量提供民眾品嘗；日本香川縣帶來產地直送讚岐烏龍麵。更有價值超過4,000日圓的寶可夢呆呆獸大禮包，現場更提供每日限量200份彩球新娘冰淇淋試吃活動，還有越南館等異國美味邀請民眾來品嘗。

今年主辦單位也推出早鳥禮及問卷等多重好禮，回饋參展民眾。每日前1,000位入場者，可於入口處領取限量美味早鳥禮，每人限量一份。進場後也可於服務台填寫問卷獲加碼問卷禮。主辦單位更於每日中午推出「眼明手筷」活動，挑戰最快用筷子夾起指定食物，贏取價值超過千元的限量好禮，一票玩美食展，好禮收不完！

歡迎民眾自備環保餐具，搭乘大眾運輸工具到台灣美食展，享受精彩表演、互動體驗、超值優惠、美食饗宴，感受幸福「食」刻！9折預售票優惠僅到8月1日，請民眾把握機會，也邀請民眾即日起至8月3日止，於北北基地區18個捐血點，響應捐血贈票活動，一起做公益吃美食。