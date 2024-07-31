企業ESG論壇 日本名家開講

願景工程基金會為協助企業推動ESG，特別邀請《2030永續企業革命》一書作者田瀨和夫來台，將於8月21日在政大公企中心舉辦「企業ESG實踐論壇」，分享企業推動ESG的經驗及遭遇問題時的解方，歡迎踴躍報名。

台灣中小企業家數超過163萬家，占全體企業高達98%以上；就業人數913萬人，占全國就業人數的八成；銷售額超過28兆元，占比超過五成。台灣要永續發展，中小企業是重要且關鍵的力量。

「企業往往擔心ESG轉型要花很多錢，但他們要意識到，不採取行動的成本，正在變得比採取行動的成本更高。」前聯合利華執行長保羅．波曼（Paul Polman）在4月來台接受願景工程專訪時強調：「把自己定位到更綠色、更公平的未來，是有道理的。消費者願意為永續的產品消費，擁抱永續的公司現在往往有更高的市值。從股東角度來看，讓公司更永續也符合最佳利益」。

政大信義書院今年2月發起以中小企業ESG永續轉型的長期研究，進行台灣首次的中小企業ESG大調查。信義書院執行長別蓮蒂說：「投資ESG對公司、對股東、對員工、對社會都是有利，只要眼光放遠，真的沒有違背（獲利原則）…，ESG和利益最大化是一體的。」

田瀨和夫則在《2030永續企業革命》書中指出，「SDGs是2030永續發展目標、ESG是企業達成目標的手段與過程」。但企業主要如何將ESG納入商業思維？要如何有步驟制定經營策略？又該如何將永續的理念落實到組織與具體行動？

為獲得這些問題的解答，並為中小企業投入ESG的困境找解方，願景工程基金會特別邀請曾在聯合國工作多年、兼具政府與產業經驗的永續顧問田瀨和夫來台，他將在論壇中分享經驗，之後並與座談會與談人就台灣經驗對談。

「企業ESG實踐論壇」由願景工程基金會主辦，永豐金控及信義書院共同倡議，經理人月刊協辦，理律法律事務所理念支持。舉辦時間是8月21日下午1時至4時，地點在政大公企中心，報名網址：https://supr.link/52tS1，歡迎各界踴躍報名。