台中「航空城」話題 吸引建商插旗

台中「航空城」醞釀成形，在航空公司陸續進駐和科技產業園區等議題推動下，「沙鹿區」成為置產客首選，更吸引富宇（4907）、坤悅、龍寶、茂洋、精銳、國雄等建商插旗推案，預售市場新推建案房價已呈「坐4望5」。

台中國際機場位在沙鹿區，為中部唯一的聯外機場，疫情解封後有不少航空公司進駐，航線也持續增加，顯見中台灣的國際旅遊及商務需求上升，各航空公司均看好中部發展潛力。

在機場航點持續擴張下，區域發展受到矚目，沙鹿區位處西台中交通樞紐核心，除海空雙港國際門戶的優勢，有台灣大道、中清路、向上路等三條貫穿市中心的交通要道，以及國三號沙鹿交流道和龍井交流道。