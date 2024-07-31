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奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

台中機場卯勁衝運能 航線上看15條

經濟日報／ 記者宋健生邱馨儀／綜合報導
台中市拚國際化，擴增航空量能，台中國際機場積極開闢新航線。 記者宋健生／攝影
台中市拚國際化，擴增航空量能，台中國際機場積極開闢新航線。 記者宋健生／攝影

台中市拚國際化，擴增航空量能，台中國際機場積極開闢新航線，力拚運能更上層樓。據統計，疫情解封後至今已有十家航空公司進駐，已開航及即將開航的航線多達15條。星宇（2646）、虎航、香港、越旅及大韓航空都將駐點開航。華航集團華信航空飛航台中─胡志明市每日一班，也將視機隊運能及市場需求評估台中航班規劃。

台中市政府指出，根據交通部統計，台中機場今年夏季航班數較去年同期增長高達81%，為全國機場成長第一名。

台中國際機場近六年旅客人數
台中國際機場近六年旅客人數

台中市政府提出的台中機場捷運可行性研究，日前通過交通部審查。台中市長盧秀燕說，此案以台中國際機場為起點，終點鄰近霧峰區省諮議會，全長29.23公里，總經費1,396億餘元，核定後到完工通車約需14年。

台中航空站主任張瑞澍指出，今年上半年台中機場進出旅客人數已達2019年全年的六成、約169萬人次，張瑞澍預期，今年可望回升到200萬人次以上，上看230萬人次，明年有望戰新高。

香港航空香港-台中航線本月19日舉行開航典禮，台中副市長鄭照新說，台中機場目前營運的國際線航空公司已達十家。

台中機場除原香港快運「香港-台中」每日三班，加上這次香港航空，將增加運能為每日四班，提供旅客更多選擇。

台中機場持續開闢航線中，包含胡志明市、河內、峴港、富國島、順化、澳門、香港、南京、仁川、釜山、名古屋、東京成田等12條定期航線，以及馬尼拉、濟州、高松等三條不定期包機航線。

機場捷運 航線 香港

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