量子覺知手札／掃除盲點 正向互動

我們若能以貴人的心態來引導個人的主觀認知，就有可能降低對他人的負面思維及言行。同時，若我們能在和人溝通時善用暫停／沉默的技巧，創造喘息及等待的空間，就可避免產生無休止的爭執。

此外，「己所不欲、勿施於人」的信念，不但能創造出相對公平的氛圍，也可提供一個正向互動的客觀可能性。只是，這些先要求自己創造一個因，以便能結成一個果的因果式傳統概念，其實並不全然適合我們面對的真實世界。

如果周遭的人不顧我們的苦心，不停地用各式方式來占便宜或損害我們，這時又如何能心平氣和地調整自我，培養正向的貴人心態，以期降低衝突的可能性？而在個人的情緒失控時，又如何能輕易地創造出彼此可喘息的機會？

在量子覺知時代裡，量子波粒二元的不確定、可能性與無限性，以及個人主觀觀察造成客觀存在改變的現象，闡明了意識與訊息之間的互振方式，可以影響最終的互動感受。

因此，如果我們以愛為基礎的自由自在做為終極的人生目的，在實際上卻逼迫自己採用貴人正向、委曲求全的逃避作為，甚至以放過他人卻傷害自己做為互動的模式，那麼欲求與做法之間的不協調反而造成了個人情緒上的起伏與失控。

因此，為了避免反效果的產生，我們應該先真誠地面對自己當下的感受，接受其所反映的事實真相，而非一味地委曲求全。之後，再以符合自己終極欲求的處理方式或目標來改善感受，如此才有可能喜悅而有效地處理和他人互動上的盲點，讓愛自己同時也愛他人的健康模式得以建立。