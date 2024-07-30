古書今贏／自警自勵 諸善奉行

甲問乙：「你相信有鬼神嗎？」乙回答：「鬼神在心中。」甲提出疑問：「你認為沒有嗎？」乙再答：「心裡有就有。」

甲繼續開導：「看不到不代表沒有，只要相信就有福報。」乙回答：「沒做好事，為什麼有福報，沒做壞事，為什麼有惡報？」甲：「就算沒有，相信又不吃虧」，乙說：「你到底相信什麼？」

鬼神的形象和存在，來自人們的思念、願望和想像，膜拜的目的，是為了有依託；如果把人際關係看成來自前世的報恩報仇、討債還債，今生就會變成予取予求或心懷厭恨，違反向善初衷。

小說《崑崙山上》：唐朝貞觀十八年，作惡多端的黃風山莊，被程星羽、吳斐、劉剛、沈綺聯手剿滅，莊主嚴東倉皇逃到長安城郊化名大觀。

大觀和黨羽看到鄉人愚鈍可欺，裝神弄鬼騙取興建西天寺，暗中幽禁外地相貌高偉端正者，餵食油脂啞藥，宣稱每五年將有活佛自焚度劫。

高宗龍朔二年，縣令楊雲祥上任，明查暗訪探得大觀劣跡，原想派兵圍勦，但是蠢夫愚婦難犯，加上辦案不靠蠻力，暫時假裝閑散，實則等待良機。

適值升天會，也是楊母60大壽，楊雲祥藉口老夫人想在活佛面前許願，向大觀奉上重金，同時承諾將派官兵壯大聲勢，大觀仗恃假佛（人俑）喑啞，沒有洩密的道理，黃金白銀實在可愛，於是欣然答應。

楊雲祥等人進入西天寺，見到人俑後，引開大觀親信，只見人俑垂淚無法問話，正在束手無策時，小老虎劉驤靈機一動取得證供，向人俑許下承諾，不動聲色匆匆離去。

七天後的升天會，鑼鼓喧天眾商雲集，大觀黨羽正準備將假佛抬上火塔時，楊雲祥揮袖擋下，聲稱上次拜謁發現活佛身有膿瘡，不是最佳天選，要大觀和黨羽親上火塔稟告上天擇日再獻，眾惡徒嚇得全身顫抖磕頭認罪，百姓聽了驚怒譁然。

楊雲祥當下宣判：「爾等殘害人命作惡多端，只是梟首示眾，未免太便宜你們了，著及火刑伺候就地正法。」

書吏聽了，急忙向前勸阻動用火刑違反大唐律令，楊雲祥回答：「非常案不必按照常律，倘若朝廷怪罪，本縣一肩受之，與諸君無關。」話說完手擲火炬引燃，送諸惡徒升天。

翦除元凶的楊雲祥，心頭非常快慰，俯身看到多名鄉人，竟然圍繞火塔哭喊仆地，忍不住訓誡：「諸位鄉親父老，禍福無門惟人自召，多行不義，若能得到鬼神庇佑，這跟人間貪官惡霸有何差別，大家何必捨近求遠？大家好自為之吧」。

《莊子．外物》宋元君夢見有人自稱清江使者，要到河伯那裏，卻被漁夫余且抓了，請求元君伸出援手。醒來派人占卜，卜人說：「這是神龜。」

元君派人找到叫余且的漁夫，果然抓到一隻直徑長五尺的大白龜。元君又想養又想殺，卜人算完後說：「把白龜殺了，拿龜甲占卜很靈。」事後證明確實很靈驗。

孔子知道這件事：「神龜托夢，卻逃不掉漁網，龜板占卜靈驗，躲不掉殺身之禍，可見神靈仍有失算（自身難保）的時候。」

諸惡莫做，即使有好處，堅持不做；諸善奉行，就算吃虧，仍然不悔，相信鬼神存在，是為了自警自勵，祈求許願才不會讓鬼神搖頭。