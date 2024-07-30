行銷線上／個人品牌人設 掌握七要點

A先生是擁有外商經歷的行銷總監，在中年時創業提供客戶專業的顧問服務，但市場上有很多提供類似服務的同行，A先生思考著讓市場記住並識別他的有效方法之一，就是建造和經營自己的個人品牌，相較於打造公司名牌，所投注的成本較少，讓某一部分的目標市場有記憶點的速度較快。

個人品牌的第一步是為自己找到「定位」，而之中定錨的就是設定「人設（Personality）」，讓後續有關個人品牌的計畫細節得以執行。

人設，會幫助我們確定專業形象、建立起與他人的差異化，讓市場對你建立起信任，也讓目標受眾與你產生情感連接。

由以下七個要點能引導思考以及做好個人品牌「人設」的設定與行動：

第一點，我的核心價值觀與使命為何。

請釐清自己這兩個問題：首先，我認為什麼是最重要的價值觀？例如，誠信、創新、利他等。其次，我的使命是什麼？我想要為社會、行業或人群帶來什麼改變或影響？

第二點，讓他人感受到的特質與風格。

我的性格特質是什麼？例如，外向、內向、創新、傳統、冒險、保守等。二為我的溝通風格是什麼？如何在不同場合中表現出來？例如。熱情、幽默、直接。

第三點，設定目標受眾。

先思考我的目標受眾是誰？年齡層、行業、興趣、地理位置等。接著，我想要對目標受眾傳達什麼樣的印象？如何滿足他們的需求？例如：創業家、科技愛好者、25到35歲的上班族。

第四點，建立自己的品牌故事與獨特性。

首先， 我的背景故事是什麼？有什麼特別的經歷或成就？其次，我的品牌有什麼獨特之處？如何與競爭者區分開來？思考切入點可從創業經歷、與從事相同工作的其他人有何不同、人們在介紹你時會使用哪些形容詞等等去思考。

第五點，五感行銷的視覺與聲音。

我的品牌視覺風格是什麼？我的聲音風格是什麼？先從形容自己品牌風格的詞語切入，如清新、專業、現代等等，再去思考視覺的色彩、圖像、設計元素，以及聲音傳遞的語調、用詞、語言風格。

第六點，對外說明的價值主張與承諾。

我的品牌的核心價值主張是什麼？我向我的受眾承諾什麼？我能提供什麼價值？例如，提供實用的行業見解、明確指出是哪個領域問題的解決方案。

第七點，評估與調整。

如何評估我的人設和品牌形象在市場上的接受度？我需要定期調整或更新我的人設嗎？執行上，每隔一段時間或每年，透過市場調查和受眾回饋思考是否該進行調整，而調整不應該大改。

在建立個人品牌的過程中，設定好「人設（Personality）」是重要的第一步。它不僅幫助你在激烈的市場中脫穎而出，還能建立深厚的信任感和忠誠度，吸引目標受眾的注意。

清晰的人設不僅提升了品牌的辨識度，還能引導創作一致且具吸引力的內容，強化品牌價值。真實的自我與一致的形象是長期成功的關鍵，讓你的個人品牌成為協助成功的加速器。