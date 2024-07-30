統一資訊智慧管理平台推出 超過7,000家店採用

統一資訊30日推出「商家檔案智慧管理平台」，幫助連鎖品牌管理與掌握旗下商店的評論、星等，統一資訊指出，此管理平台可供品牌一站式管理旗下商家檔案，快速處理潛在的公關危機，並依據顧客反饋優化內部分店管理，提升品牌形象。

此管理平台推出後已獲得統一超（2912）、家樂福、鬍鬚張等多家連鎖零售餐飲品牌採用，管理超過7,000家店點；統一資訊表示，連鎖品牌相當重視 Google 評論，但既有工具管理上仍需單店查閱各店成效與消費者反饋，使用耗時不便，並容易疏於管理，也無法有效總覽每周或每月的品牌經營狀況。

據 Adhub 數據顯示，台灣每周超過上千萬人次使用 Google Maps，有高達 87% 的消費者搜尋門市位置時，會查看他人評論，更有 33% 的消費者先參考評論才會在實體商店消費，在地搜尋更可為實體店家提升 80% 銷售。

統一資訊指出，消費者為王的時代，顧客的口碑管理成為連鎖零售、餐飲品牌的重中之重，消費者在Google上對商家的評論也成為品牌關注焦點。不論是網友負評，或是品牌對應不當的新聞事件層出不窮，甚至導致品牌形象受損。