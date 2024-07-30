格上租車添MG生力軍 HS、ZS 雙雄避暑專案上線

格上租車表示，以「超規滿配」實力完勝同級產品，創下年銷1.3萬台的MG，近期進駐格上租車，進一步擴大短租車隊多元品牌車款。承接全球熱銷的 CUV 車款 MG ZS 及最優質休旅車首選 MG HS 的好口碑，格上租車也同步推出「暑GO移、省翻天」專案，在屢創高溫紀錄的暑假，用最低6折優惠，讓消費者不必擔憂夏日炎炎，暑假出遊更增添舒適度及便利性。

格上租車為滿足消費者多元需求，持續擴大多元品牌車款，「暑GO移、省翻天」專案納入多達13款品牌，從國產車到進口車，燃油車到純電車，轎車到 MPV 一應俱全，租車之選更豐富有型。

最新加入格上車隊的 MG 雙雄，具有超越同級車的舒適座艙、全景電動天窗與360度環景，讓人更能沉浸在沿途風景中。車款特色還包含寬敞的行李廂空間，讓使用者不再擔心一家大小出行行李裝不下，配有全速域MG PILOT 2.0 Level 2主動安全科技下，智慧輔助更可減輕駕駛疲勞讓行車更安全。

「暑GO移、省翻天」專案承租1天不分平假日享66折優惠，承租3天（含）以上不分平假日優惠最低6折，使用此專案指定租用MG HS 1.5T車型最低每日2,400元，租用MG ZS車款最低每日更只需1,920元，格上秉持顧客為先的精神，希望消費者擁有最佳出行體驗。