高價宅市場「以空間換總價」 北市交易占比略下滑

台北市、新北市住宅主流交易總價帶約分別在2000到4000萬元和1000到2000萬元，永慶房屋觀察，雙北中高總價住宅近3年房市表現，根據數據資料，近年高漲的房價也衝擊中高總價住宅市場，出現單價高漲、坪數減小，以換取總價不漲、甚至下跌的「以空間換總價」現象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市和新北市的住宅主流交易總價帶分別在2000萬 -4000萬元和1000萬 -2000萬元。為觀察雙北地區中高總價住宅市場近3年間表現，分別以總價4000萬元以上和2000萬元以上的住宅交易作為調查基準。

數據顯示，台北市中高總價住宅平均單價，3年間上漲4.7%、新北市上漲11.3%；反之，平均坪數卻明顯減少，台北市平均坪數3年間減少11.3%、新北市減少12.6%。

陳金萍分析，房價不斷上漲，許多購屋民眾只能犧牲空間換取總價不漲。雙北地區中高總價住宅近3年間平均總價，不僅沒有上漲，甚至還出現些微跌幅，台北市平均總價下跌7.2%、新北市下跌3.1%。平均總價不漲反跌，除了顯示民眾難以負擔高房價外，也意味著高總價的豪宅交易比例有所減少。

比較雙北地區中高總價住宅交易量，台北市占比從2022年1-5月的15.3%微幅下降至2024年同期的13.9%，呈現略為下滑的狀況。但新北市占比卻呈現成長態勢，從18.6%上升至20.4%。

陳金萍說，近3年台灣房價明顯上漲，新北部分房屋總價跨越2000萬元中高總價住宅門檻，也讓中高總價住宅交易量占比的小幅增加。但房價最貴的台北市，民眾購屋負擔能力相當沉重，跨越4000萬元中高總價住宅門檻的交易件數較少，加上台北市低總價小宅產品盛行，導致台北市中高總價住宅占比出現微幅下滑的跡象。

陳金萍認為，綜合上述數據，因經濟前景看好、通膨預期和房市政策利多而產生房價上漲，主要發生在中低價位住宅產品。超高總價帶的豪宅交易，即使有多項利多，但在央行豪宅限貸緊箍咒下，難有明顯的房價上漲和交易量增的現象。