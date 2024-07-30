高雄登上半年預售屋買氣噴發王 北市新屋平均單價衝破120萬元

據預售實價資料顯示，今年上半年六都暨新竹縣市預售買氣中，高雄買氣攀升最快，上半年預售交易量達6,552筆、較去年同期近乎倍增，台中市則是交易量最旺都會區，上半年預售成交破萬筆；而房價表現，則以台北市最為驚人，光是上半年新屋房價漲幅達17.4%，預售屋每坪成交價破120萬元，來到123.9萬元，其次為新竹市的12.1%、新屋房價每坪來到60.8萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，此波自去年年底至今的房市多頭，以首購、剛性買盤支撐，惟下半年是否延續買氣，端看台股表現與政府管控房市態度。

據實價登錄，六都暨新竹縣市預售房價與去年同期相比，都有不同程度增減福，其中北市上半年平均預售房價已達每坪123.9萬元，與2023年上半年相比房價漲幅達17.4%，單價與漲幅皆位居列六都之首。

至於房價漲幅部分，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北市自去年下半年以來不少蛋黃區出現都更豪宅案，在高總價住宅助攻之下，區域新案單價再創新高。

另觀察交易量，上半年預售買氣最旺盛為台中市，計有1萬509筆成交紀錄，換算每日約有58筆預售屋成交；至於交易量成長最多者為高雄市，上半年共6,552筆預售屋成交，較去年同期數據成長近一倍。