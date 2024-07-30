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統一資訊推智慧管理平台 獲超商、量販等7000家店採用

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一資訊推出「商家檔案智慧管理平台」，幫連鎖品牌一站式管理商家評論。圖／統一資訊提供
統一資訊推出「商家檔案智慧管理平台」，幫連鎖品牌一站式管理商家評論。圖／統一資訊提供

為幫助連鎖品牌管理與掌握旗下商家的評論、星等進一步提升店點形象，統一集團旗下統一資訊推出「商家檔案智慧管理平台」，可供品牌一站式管理旗下商家檔案，快速處理潛在的公關危機，並依據顧客反饋優化內部分店管理，提升品牌形象。

消費者為王的時代，顧客的口碑管理成為連鎖零售、餐飲品牌的重中之重，消費者在Google上對商家的評論也成為品牌關注焦點。不論是網友負評，或是品牌對應不當的新聞事件層出不窮，甚至導致品牌形象受損。統一資訊表示，推出後已獲統一超商、家樂福、鬍鬚張等多家連鎖零售餐飲品牌採用，管理超過7000家店點。

統一資訊指出，連鎖品牌相當重視Google評論，但既有的商家檔案後台對需要管理數百甚至上千家店點的連鎖品牌並不那麼友善，雖然既有工具有群組功能，但管理上仍需單店查閱各店成效與消費者反饋，使用耗時不便而容易疏於管理，也無法有效總覽每周或每月的品牌經營狀況，而「商家檔案智慧服務平台」，讓連鎖品牌可以一站式管理旗下的商家檔案，一目瞭然地看到旗下商家的整體表現。

消費 統一超商 餐飲

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