博客來電子書新書暢銷榜揭3大閱讀趨勢 KOL影響力爆棚

博客來公開「2024上半年電子書新書暢銷榜TOP10」，歸納三大電子閱讀趨勢。包括台股創新高帶動不同理財需求，高壓與高齡化，帶來家庭與人際關係挑戰，以及KOL影響力爆棚。博客來表示，電子書上半年持續7年創造兩位數成長的佳績，不僅顯示會員對電子書的喜愛，也顯示出電子書市場的蓬勃發展。

根據博客來電子書新書銷售榜TOP10，商業理財類入榜4席，穩坐第一大類，分別是獲得亞軍的傳奇台股交易員巨人傑《巨人思維》及《一如既往》、《窮查理的普通常識》、《大格局大思維》，有3本為「投資理財」類，可以見得上半年台股創下新高，引發全民瘋投資。

心理勵志類同樣表現亮眼，由諮商心理師周慕姿新作《親密恐懼》、地表最強男人的《我，刀槍不入》、人氣Podcaster歐娜《從苦瓜熬成哈密瓜》，包辦冠、亞軍、第五名的成績，後勢可期。商業理財與心理勵志大幅進榜，也讓輕小說天后護玄「特傳」系列終章《特殊傳說Ⅲ vol.08》、正能量英語學習《抄寫英語的奇蹟》，與多重逆轉的懸疑小說《詭畫連篇》的入榜，更值得注意。

趨勢1：台股新高帶動理財書熱銷！AI掀起職場革命！

上半年台股創新高，再次引發全民瘋投資，理財類電子書乘勢而起。投資新手急需《艾蜜莉存股術2.0》、《給存股族的ETF實驗筆記》等致富秘笈，而《巨人思維》、《持續買進》則是投資老手更加追求的高手心法。上半年AI科技話題熱絡，因黃仁勳演講以及 APPLE AI 宣布後達到高峰，同時也帶來被取代的焦慮。從理解趨勢的《AI世界的底層邏輯與生存法則》、提高競爭力的《高效原力》、規劃全新道路的《CHANGING！轉型地圖》，都為尋求職涯出路提供了不同面向的解答。

趨勢2：現代社會隱憂：高壓與高齡化帶來家庭與人際關係挑戰

高齡化與高通膨、快節奏生活已是現代社會現況，中年議題在讀者身上發酵，也讓許多隱憂議題受到關注。《母愛的枷鎖，女兒的牢籠》突顯了扭曲的原生家庭關係，《如果孤獨死將是大多數人的未來》與《我殺了我的家人》則觸及了人際疏離的「無緣社會」與長照地獄。而這些是每個人都無可迴避的課題。

趨勢3：KOL 影響力爆棚！推薦反映更即時

KOL 的影響力比過往更快速的反應在電子書排行榜上。擁有619萬訂閱知名 YouTuber 頻道的「老高與小茉」，上半年帶動了《發現你的天職》熱銷。當紅說書人瓦基，讓「地表最強男人」的熱血自傳《我，刀槍不入》風靡讀者，網紅家庭「Rice & Shine」真情流露的介紹，也讓柳原漢雅描寫友誼與回憶的經典之作《渺小一生》，得到更多共鳴。

博客來電子書「上半年暢銷展」活動期間除公開暢銷榜單、趨勢關鍵字、讀者閱讀行為，自7月27日起推出「九型閱讀人格」單元，透過最有感的句子，為讀者推薦適配書單。活動期間特談獨家首賣品項6折起如《逆思維》作者重磅新作《隱性潛能》，Google的高效秘訣《上線時間管理術》，還有電子書精選三本79折、有聲書｜影音課程79折起。