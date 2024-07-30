共信孫公司向農業部防檢局申請 動物用新藥藥證審查

共信-KY（6617）30日公告，孫公司共信寵物生醫已向農業部防檢局申請動物用新成分新藥「思沛康注射液」藥證審查（NADA）。

共信說明，「思沛康注射液」的適應症為犬惡性黑色素細胞瘤，為瘤內注射藥物。

共信表示，截至目前為止，對於伴侶動物罹患癌症的治療方式，仍是以手術切除搭配化療為主。目前的治療方式對動物的傷害比較大，術後照顧困難，較難滿足因少子化、老年化社會將動物視為家庭伴侶的關愛需求。

共信認為，「思沛康注射液」因具有對正常細胞與腫瘤細胞的選擇性，能降低對周邊正常組織的損害，因此可滿足目前動物治療市場未被滿足的醫療需求。