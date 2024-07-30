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東妮寢飾攻炎夏商機 涼感寢具推出後業績成長近兩成

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
東妮寢飾攻炎夏商機，涼感寢具推出後業績成長近兩成。東妮寢飾提供/圖
東妮寢飾攻炎夏商機，涼感寢具推出後業績成長近兩成。東妮寢飾提供/圖

今年全球連續10多個月創紀錄高溫，7月台灣氣象局也連續發布部分縣市37、38度以上的高溫特報，遠百（2903）旗下東妮寢飾搶進炎夏商機，推出涼感系列寢具，上市後賣破萬套，業績成長近兩成。

東妮寢飾今年於2024百貨專櫃首賣「TopCool涼感系列印花款寢具」，素色款涼感寢具也在網購通路、特賣通路今年擴大品項系列；線上線下全系列商品涵蓋床包枕套組、涼感被、枕頭保潔墊、鋪床保潔墊、抱枕等共推出約36項款式花色。目前全品項於百貨專櫃、網購通路、特賣通路販售。

東妮寢飾耗時2年研發涼感新品，從材質的開發比較、測試改良、檢測認證皆嚴格把關，成功吸引以25~45歲的顧客，東妮寢飾表示，這些客人很容易嘗試新商品，主客群包含媽媽、租屋客甚至包含露營族群。

針對今年電價調漲，東妮寢飾瞬涼涼感商品更可以有機會省下20%~30%的耗電量，各網路平台及特賣通路販售「素色涼感系列」經SGS檢測Q-MAX達到0.478。

高溫

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東妮寢飾首賣涼感印花寢具！瞬涼新科技賣破上萬套

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