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紀州庵高中校刊競賽 與信義房屋同推廣在地關懷

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
第七屆紀州庵高中校刊競賽信義房屋在地關懷獎特別獎由新竹高中校刊團隊獲獎。（圖:信義房屋提供）
第七屆紀州庵高中校刊競賽信義房屋在地關懷獎特別獎由新竹高中校刊團隊獲獎。（圖:信義房屋提供）

紀州庵文學森林主辦的高中校刊競賽7月27日舉辦頒獎典禮，信義房屋連續7屆贊助並設置「信義房屋在地關懷獎」，希望讓「在地關懷」的意識，向下扎根，為獎勵更多學子，今年深化合作於原有的優勝、佳作獎項之外，增設「特別獎」，並邀請信義房屋社區一家計畫的得獎者擔任評審，集結多年在地關懷的實務經驗與眼光評選；「信義房屋在地關懷獎」優勝、佳作、特別獎分別是桃園內壢高中校刊《神喃》、中正高中中正青年《續‧晝》、新竹高中竹嶺校刊《時光洄導》，評審一致認為以青春視角呈現在地關懷令人眼睛一亮。

信義房屋表示，支持增設「信義房屋在地關懷獎」的初衷來自創辦人周俊吉致力於「信義人」至「信義社會」的永續願景；而執行20年的社區一家計畫，支持社區營造在全台遍地開花，2021年更支持成立台灣地方創生基金會，希望打造生生不息的永續共榮生態圈，其中，青年的力量不可或缺，因此支持高中校刊鼓勵學子以文字關懷家鄉，可望成為地方創生的潛力種子。

紀州庵高中校刊競賽共有來自全國高中共54組團隊參與，今年「信義房屋在地關懷獎」更邀請三名信義房屋社區一家得主擔任評審，包括曾獲師鐸獎，帶領萬芳高中學生以樂高積木走讀在地，獲得社區一家計畫中學師生組連續三年首獎的黃小萍老師；於台中霧峰地區經營熊與貓咖啡書房的韋瑋、林德俊夫妻檔則是在台中霧峰地區進行社區營造、文化活動，連續8年榮獲信義房屋社區一家全民社造行動計畫楷模獎。

韋瑋表示，優勝獎得主桃園內壢高中校刊《神喃》，勾勒年輕世代對於信仰與宗教的觀照，焦點清楚，追跡神社、走訪宮廟，報導清真飲食、反思宗教熱忱，扮演在地關懷領頭羊，評審一致皆認為完整性取勝；而佳作得主中正青年《續‧晝》的尋根意識也獲評審讚賞可貴。特別獎得主新竹高中竹嶺校刊《時光洄導》以「制高的守望——新竹六燃大煙囪」專題報導的地方文化資產議題分析，呈現在地關懷視角。

林德俊表示，「校刊魂」理當涵容傳統與開創，繼往開來一步一腳印鍛鍊媒體傳播基本功，用青春的腔調開拓自己的生活觀和世界觀；韋瑋表示，愈在地愈國際，是「全球在地化」的旨趣，當學生真正踏上土地，置身現場，探索自己的來處，才能真正辨認「我是誰」，在世界舞台上展示自己。

評審黃小萍表示，驚艷青年學子以青春視角對地方的觀察與體會，她也與評審們重新定義「在地關懷」不僅是文化傳承與創新，更是社會公益與參與，希望青年學子小小的行動，可以匯聚成強大的凝聚力。

信義房屋也強調，希望透過設置在地關懷獎，希望讓各地的發展與文化加入青年視角的關注，後續的編輯工作坊紀州庵文學森林也邀請林德俊作為講者，鼓勵學子透過文字的力量，把對於地方的關心，傳達給更多讀者。

信義房屋 社區營造 願景

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