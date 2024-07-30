紀州庵高中校刊競賽 與信義房屋同推廣在地關懷

紀州庵文學森林主辦的高中校刊競賽7月27日舉辦頒獎典禮，信義房屋連續7屆贊助並設置「信義房屋在地關懷獎」，希望讓「在地關懷」的意識，向下扎根，為獎勵更多學子，今年深化合作於原有的優勝、佳作獎項之外，增設「特別獎」，並邀請信義房屋社區一家計畫的得獎者擔任評審，集結多年在地關懷的實務經驗與眼光評選；「信義房屋在地關懷獎」優勝、佳作、特別獎分別是桃園內壢高中校刊《神喃》、中正高中中正青年《續‧晝》、新竹高中竹嶺校刊《時光洄導》，評審一致認為以青春視角呈現在地關懷令人眼睛一亮。

信義房屋表示，支持增設「信義房屋在地關懷獎」的初衷來自創辦人周俊吉致力於「信義人」至「信義社會」的永續願景；而執行20年的社區一家計畫，支持社區營造在全台遍地開花，2021年更支持成立台灣地方創生基金會，希望打造生生不息的永續共榮生態圈，其中，青年的力量不可或缺，因此支持高中校刊鼓勵學子以文字關懷家鄉，可望成為地方創生的潛力種子。

紀州庵高中校刊競賽共有來自全國高中共54組團隊參與，今年「信義房屋在地關懷獎」更邀請三名信義房屋社區一家得主擔任評審，包括曾獲師鐸獎，帶領萬芳高中學生以樂高積木走讀在地，獲得社區一家計畫中學師生組連續三年首獎的黃小萍老師；於台中霧峰地區經營熊與貓咖啡書房的韋瑋、林德俊夫妻檔則是在台中霧峰地區進行社區營造、文化活動，連續8年榮獲信義房屋社區一家全民社造行動計畫楷模獎。

韋瑋表示，優勝獎得主桃園內壢高中校刊《神喃》，勾勒年輕世代對於信仰與宗教的觀照，焦點清楚，追跡神社、走訪宮廟，報導清真飲食、反思宗教熱忱，扮演在地關懷領頭羊，評審一致皆認為完整性取勝；而佳作得主中正青年《續‧晝》的尋根意識也獲評審讚賞可貴。特別獎得主新竹高中竹嶺校刊《時光洄導》以「制高的守望——新竹六燃大煙囪」專題報導的地方文化資產議題分析，呈現在地關懷視角。

林德俊表示，「校刊魂」理當涵容傳統與開創，繼往開來一步一腳印鍛鍊媒體傳播基本功，用青春的腔調開拓自己的生活觀和世界觀；韋瑋表示，愈在地愈國際，是「全球在地化」的旨趣，當學生真正踏上土地，置身現場，探索自己的來處，才能真正辨認「我是誰」，在世界舞台上展示自己。

評審黃小萍表示，驚艷青年學子以青春視角對地方的觀察與體會，她也與評審們重新定義「在地關懷」不僅是文化傳承與創新，更是社會公益與參與，希望青年學子小小的行動，可以匯聚成強大的凝聚力。

信義房屋也強調，希望透過設置在地關懷獎，希望讓各地的發展與文化加入青年視角的關注，後續的編輯工作坊紀州庵文學森林也邀請林德俊作為講者，鼓勵學子透過文字的力量，把對於地方的關心，傳達給更多讀者。