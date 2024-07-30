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永豐金證券ESG深入雲林 舉辦友善土地生態之旅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
活動以唐氏症基金會庇護商品與家扶家庭分享，以行動落實永續承諾，讓愛與善持續。（永豐金證券/提供）
活動以唐氏症基金會庇護商品與家扶家庭分享，以行動落實永續承諾，讓愛與善持續。（永豐金證券/提供）

炎炎夏日熱情公益行，永豐金證券第五度前往雲林傳遞幸福及溫暖，總經理張李章隆帶領30位志工，7月在麥寮舉辦「友善土地」生態之旅，邀請家扶中心110位親子參與，體驗農業與綠色能源的結合、太陽能農業系統運作、感受食農教育土地到餐桌的意涵。並以趣味遊戲教育防詐騙知識，活動中並以唐氏症基金會庇護商品與家扶家庭分享。以行動落實永續承諾，讓愛與善持續蔓延。

張李章隆表示，永豐金證券深耕雲林在地，除了有虎尾分公司為民眾與企業提供投資理財服務，並自2018年起支持雲林家扶中心，以舉辦親子活動，關懷扶助家庭的兒童及青少年。面對全球淨零排放趨勢，持續推動環保永續理念，今年活動融入綠能知識，認識太陽能發電與安心農業栽培法，從輕鬆有趣的體驗過程了解食物來源，進而認同本土農產品，培養孩子對食物、生產者與環境的尊重與感恩。

雲林家扶主任廖志文表示，自2018年起，永豐金證券每年都會邀請雲林家扶親子度過歡樂的一天，結合在地產業、地方特色、安全飲食、藝文滋養、永續關懷與消除貧窮，這次選擇在晁陽綠能園區與家扶親子共享歡笑，除了一起體驗環境永續，更看見在地的人文與產業，原來落實聯合國永續發展目標(SDGs)可以如此貼近生活。

家住隔壁鄉鎮就讀小六的倩倩、弟弟和媽媽一起參加活動，第一次來到晁陽綠能園區，才知道家的附近有這樣一個地方。採摘「過貓」時開心的表示：「太陽能板下還可以種菜，真是好厲害」。全家人一起動手做草頭寶寶，看之後長出來的髮型誰比較特別。倩倩謝謝永豐金證券的叔叔阿姨一起玩。雖然天氣很熱，但有機會認識很多不知道的東西，真的好開心。

永豐金證券體認偏鄉資源不足，為推動金融知識普及，永豐志工規劃簡單好玩的套圈圈遊戲，引導學習防詐騙知識，提升面對詐騙的敏感度及自我保護的能力。

永豐金證券2023年起，以提升兒童、青年學子及金融弱勢族群的金融知識教育為目標，擴大與鄉鎮、社區及學校合作，期待藉由每一次的行動與支持，激發匯集更多共好的力量，對社區弱勢居民提供實際幫助。活動最後以唐氏症基金會庇護商品分享家扶中心扶助家庭，盡己之力幫助有需要的人，讓愛與善持續轉動。

永豐志工規劃簡單好玩遊戲，引導學習防詐騙知識，提升面對詐騙的敏感度及自我保護的能力。（永豐金證券/提供）
永豐志工規劃簡單好玩遊戲，引導學習防詐騙知識，提升面對詐騙的敏感度及自我保護的能力。（永豐金證券/提供）
永豐金證券ESG深入雲林，第5度攜手雲林家扶，舉辦友善土地生態之旅。（永豐金證券/提供）
永豐金證券ESG深入雲林，第5度攜手雲林家扶，舉辦友善土地生態之旅。（永豐金證券/提供）

太陽能發電 家扶 永豐金

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