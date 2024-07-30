力麗店子公司愷森能源決議投資愷蘭電力 建置儲能案場

力麗店（5364）上月經董事會決議通過轉投資愷森能源，成為力麗觀光的合併子公司，且於同月將愷森能源納入合併報表範疇中。力麗店近期並代愷森能源公告，決議投資愷蘭電力，總投資金額為3.6億元，預計取得40%股權。此投資預期將為力麗觀光經營事業開展新版圖。

愷森能源為Tesla Powerwall 認證安裝商，致力於以智慧科技建立能源自主環境，創造有機電力生態系統，進而提升整體用電效率。旗下品牌「滿度智慧儲能 MUNDUS」專注於提供儲能系統建置、太陽光電及充電設施整合應用服務，協助客戶透過智慧儲能系統，主動管理並增進能源使用效率、實現電力自主環境。主要商品包括Tesla Powerwall 儲能系統規劃建置、儲能應用整合服務「光充儲」系統、電動車充電樁規劃安裝，以及用電大戶/準用電大戶之能源應用解決方案等多項能源應用整合服務。

力麗店側重於飯店品牌經營與委託經營業務，旗下經營管理品牌包括力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊與神木園區，力麗哲園飯店日潭館、月潭館與木棉道．美學商旅，及國際連鎖品牌「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「花蓮力麗華美達安可酒店」與「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」。因飯店業務本身具有季節性和經濟波動影響，透過投資不同領域可以分散風險。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，儲能事業被視為極具潛力的產業，不僅可提供穩定的收益來源，同時可以幫助飯店有效管理能源成本，通過儲存電力在電價低時使用，降低總體能源費用，踐行節能減碳與ESG理念。力麗觀光各經營管理據點預計今年第3季推動儲能系統建置，經由智慧儲能系統主動管理以增進能源使用效率。

力麗店轉投資愷森能源，預期取得台電錶前市場長期維運營收，切入因應再生能源成長趨勢所衍生的錶後市場設備銷售建置，協助企業及家庭執行高效使用能源之解決方案。愷森能源投資的愷蘭電力，規劃於宜蘭縣建置50MW E-dReg儲能案場，用以提供長效型、具電網頻率調整及供應電能至電網的儲能系統。

未來力麗觀光將借助愷森能源多面向的產業營運，體現出台灣在地飯店品牌的優化轉型與創新延伸，以多元品牌價值，持續提供更具體驗性且滿足多業態需求的服務體驗。