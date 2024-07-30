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免疫功坊兩大突破性新藥 啟動澳洲臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥發明大王張子文創辦的免疫功坊30日宣布，該公司發展治療肢端肥大症與神經內分泌腫瘤症狀的TE-8214，以及治療肥胖症（包括體重管理）、第二型糖尿病、以及脂肪肝的TE-8105，兩項產品已於5月獲得澳洲人體試驗倫理審委會核准執行一期臨床試驗。

免疫功坊表示，TE-8214於今年6月正式完成低劑量組八位受試者投藥，TE-8105也在7月完成低劑量組六位受試者投藥。兩個藥物截至目前為止，藥物耐受性良好且無任何明顯副作用，這些進展也顯示兩個產品在澳洲的臨床試驗已全面啟動。

免疫攻坊指出，TE-8214和TE-8105有潛力為患者帶來全新的治療選擇，並期望達成更優異的療效與更少的副作用。免疫功坊透過特有的脂肪酸束技術，致力於開發創新的超長效型胜肽藥物，以滿足全球未達成的醫療需求，並期待這兩項新藥能早日上市，幫助更多患者。

TE-8214預計在2025年初完成健康受試者的第一期臨床試驗，TE-8105則預計於2025年中完成過重或肥胖受試病患的第一期臨床試驗。

TE-8214是一種超長效型奧曲肽類似物 (octreotide analog)，主要用於治療肢端肥大症與神經內分泌腫瘤。近年來，多家藥廠已販售或致力於開發其緩釋型藥物，相關市場持續成長，預估於2030年全球市場可達100億美元。

免疫攻坊指出，目前市面上的奧曲肽緩釋型藥物，大多因藥劑黏稠需使用粗針頭 (20G) 進行肌肉注射，易造成注射部位劇痛與形成結節等副作用。免疫功坊的TE-8214運用自主研發的脂肪酸束技術修飾藥物分子，預計每月僅需施打一次；且藥劑為水溶液僅需使用細針頭 (30G) 皮下注射，預期有效減少副作用且便於自主施打，以提升醫囑遵從。未來將以此優勢進軍奧曲肽市場。

TE-8105是超長效型GLP-1受體促效劑 (GLP-1 receptor agonist)。近年GLP-1藥物除了被核准用於第二型糖尿病的治療外，更在全球減肥藥市場引發熱潮，預估2030年GLP-1類藥物的年銷售額將突破1,000億美元。帶有脂肪酸束修飾的TE-8105已在動物實驗中展現比諾和諾德的semaglutide更顯著的減重效果與降血糖療效。TE-8105預計兩週僅需施打一次，有望在人體內更有效且更穩定的維持藥效。憑藉以上優勢，TE-8105有潛力成為市場上極有競爭力的GLP-1類藥物。

脂肪肝

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