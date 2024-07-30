三陽2026年拚SBTi減碳 投資亞福儲能攻鋁電池

機車大廠三陽工業規劃淨零減排短中長期目標，擬2026年實施SBTi科學減量目標。三陽積極發展再生綠電及儲能事業，投資亞福儲能南科路竹新廠，預計2025年完工量產鋁電池，布局儲能商機。

三陽工業日前公布環境、社會責任、公司治理（ESG）永續報告書，擬定淨零減排計畫，規劃到2025年的短期目標，每年減量溫室氣體2%以上；中期目標2026年至2027年，溫室氣體每年減量3%以上，再生能源及儲能使用率超過10%，2026年實施SBTi科學減量目標。長期目標2028年以後，每年溫室氣體減量4%以上，並配合國家政策2050淨零排放。

根據資料，三陽工業2023年度節能目標超過1%，節省約76.76萬度電，2023年達成率143%。近年每年三陽工業投入節能設施規模約新台幣1500萬元至2000萬元，2023年減碳量約379.96公噸CO2e。

在綠色再生能源布局，三陽工業評估建置太陽能光電轉為自用或增建綠電，規劃導入儲能設備，調節生產用電降低用電成本，透過發展綠電及儲能事業，三陽工業預估2025年每年可節省電費約新台幣500萬元。

根據報告書和官網，三陽工業2019年投資亞福儲能，在南科路竹園區設立鋁電池先導工廠，發展鋁電池產品，2022年起計畫投入新台幣30億元，設置鋁電池二代廠，預計2025年商轉量產。

到2023年，三陽工業已投資亞福儲能22億元，未來預計將再投入11億元。亞福儲能南科路竹園區新廠今年4月中旬舉行上梁典禮，預計2025年落成，布局鋁電池量產及商轉儲能方案。

此外，三陽工業新事業發展部持續開發二輪電動車產品，與中油合作開發採用公版電池的電動機車產品，四輪車與韓國現代（Hyundai）汽車合作導入電動車款。