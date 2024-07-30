快訊

獨／北捷默默測試新閘門被直擊！網嗨這功能「等好久了」 官方回應新進度

台股2萬2他貼「全綠」畢業文 網看對帳單嘆：做空的話就是大神了

日鰻魚名店147人食物中毒1人死！伊勢定認了：廚師沒戴手套

三陽2026年拚SBTi減碳 投資亞福儲能攻鋁電池

中央社／ 台北30日電

機車大廠三陽工業規劃淨零減排短中長期目標，擬2026年實施SBTi科學減量目標。三陽積極發展再生綠電及儲能事業，投資亞福儲能南科路竹新廠，預計2025年完工量產鋁電池，布局儲能商機。

三陽工業日前公布環境、社會責任、公司治理（ESG）永續報告書，擬定淨零減排計畫，規劃到2025年的短期目標，每年減量溫室氣體2%以上；中期目標2026年至2027年，溫室氣體每年減量3%以上，再生能源及儲能使用率超過10%，2026年實施SBTi科學減量目標。長期目標2028年以後，每年溫室氣體減量4%以上，並配合國家政策2050淨零排放。

根據資料，三陽工業2023年度節能目標超過1%，節省約76.76萬度電，2023年達成率143%。近年每年三陽工業投入節能設施規模約新台幣1500萬元至2000萬元，2023年減碳量約379.96公噸CO2e。

在綠色再生能源布局，三陽工業評估建置太陽能光電轉為自用或增建綠電，規劃導入儲能設備，調節生產用電降低用電成本，透過發展綠電及儲能事業，三陽工業預估2025年每年可節省電費約新台幣500萬元。

根據報告書和官網，三陽工業2019年投資亞福儲能，在南科路竹園區設立鋁電池先導工廠，發展鋁電池產品，2022年起計畫投入新台幣30億元，設置鋁電池二代廠，預計2025年商轉量產。

到2023年，三陽工業已投資亞福儲能22億元，未來預計將再投入11億元。亞福儲能南科路竹園區新廠今年4月中旬舉行上梁典禮，預計2025年落成，布局鋁電池量產及商轉儲能方案。

此外，三陽工業新事業發展部持續開發二輪電動車產品，與中油合作開發採用公版電池的電動機車產品，四輪車與韓國現代（Hyundai）汽車合作導入電動車款。

三陽 新台幣

延伸閱讀

AI耗電有解方 電源、散熱、儲能…面臨遊戲規則改寫

台泥非洲新廠創新製程減碳40% 看準「低蘊含碳」建材市場趨勢

靠紅樹林減碳？ 環團：是破壞生態！

將更有利可圖！「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮

相關新聞

高雄預售屋「頂樓4.2挑高設計」？公平會認屬非法違章重罰100萬

公平會日前委員會議決議，大方無隅股份有限公司銷售高雄市橋頭區「大方禮鄰」建案，在臉書貼文刊載「【極】挑高 頂樓4.2挑高...

新青安「隔山打牛」 北市新案平均單價破120萬

住商機構指出，預售屋雖無法使用新青安，但受成屋市場供給漸少影響，七大都會區預售市場增溫，觀察七都實價，上半年預售買氣以台...

永豐金證券ESG深入雲林 舉辦友善土地生態之旅

炎炎夏日熱情公益行，永豐金證券第五度前往雲林傳遞幸福及溫暖，總經理張李章隆帶領30位志工，7月在麥寮舉辦「友善土地」生態...

陽明海運董總異動底定 李孟諺：華航、高鐵將綜合考量

陽明海運新任董事長由48歲的海洋大學教授蔡豐明接任，交通部長李孟諺今與媒體座談表示，蔡豐明將於8月1日辦理交接程序，總經...

力麗店子公司愷森能源決議投資愷蘭電力 建置儲能案場

力麗店（5364）上月經董事會決議通過轉投資愷森能源，成為力麗觀光的合併子公司，且於同月將愷森能源納入合併報表範疇中。力...

銅價短線有撐 需求大幅增長、銅礦產量下降

根據中國電力企業聯合會的數據顯示，在科技和電動車的推動下，2024年上半年中國數據服務業以及充電和電池服務的用電量激增；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。