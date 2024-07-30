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成屋吃緊點燃新案市場 北市預售每坪均價逾120萬

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
受成屋市場供給漸少，七大都會區預售市場增溫，住商機構觀察，上半年預售買氣以台中、高雄最為熱，房價表現則以台北市最為驚人。圖／本報系資料照片
受成屋市場供給漸少，七大都會區預售市場增溫，住商機構觀察，上半年預售買氣以台中、高雄最為熱，房價表現則以台北市最為驚人。圖／本報系資料照片

受成屋市場供給漸少，七大都會區預售市場增溫，住商機構觀察，上半年預售買氣以台中、高雄最為熱，房價表現則以台北市最為驚人，根據實價登錄，北市上半年平均預售房價已達每坪123.9萬元，與去年上半年相比房價漲幅達17.4%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，此波自去年年底至今的房市多頭，以首購、剛性買盤支撐，惟下半年是否延續買氣，端看台股表現與政府管控房市態度。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北市自去年下半年來不少蛋黃區出現都更豪宅案，在高總價住宅助攻，區域新案單價再創新高。

從交易量來看，上半年預售買氣最旺盛為台中市，計有1萬509筆成交紀錄，換算每日約有58筆預售屋成交；交易量成長最多者為高雄市，上半年共6552筆預售屋成交，較去年同期數據成長近倍，賴志昶分析，交易量體與漲幅最大的都會區為台中、高雄市，可見首購買盤支撐的房市多頭，讓過去較低總價且有不少建設議題的中南部都會區受惠。

另七大都會區中僅新北市交易量出現下滑，賴志昶分析，新北去年上半年於三重等處皆有頗具話題新案推出，交易量大幅增長；但今年不少案場有延後推案情形，研判仍有部分交易仍未完整揭露。至於新竹縣市出現房價盤整，主因蛋黃區開發飽和，建商推案漸往蛋白區靠攏，平均房價些微下滑。

徐佳馨分析，去年8月政府推出新青安優惠貸款，成屋買氣節節高升，但在房地合一稅閉鎖期與屋主惜售氛圍影響下，中古市場供給頗為吃緊，買氣也順勢轉移到預售屋上，使新青安助漲房市買氣的情形，也隔山打牛衝擊到新案市場，惟近期美國大選等國際因素，台股出現不小幅度盤整，下半年預售買氣是否延續，需觀察股市走勢與政府針對信用管制等態勢。

上半年預售市場買氣最旺盛為台中市，換算每日約58筆預售屋成交；交易量成長最多者為高雄市，上半年共6552筆預售屋成交。圖／住商機構提供
上半年預售市場買氣最旺盛為台中市，換算每日約58筆預售屋成交；交易量成長最多者為高雄市，上半年共6552筆預售屋成交。圖／住商機構提供

房價 房市 買氣

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