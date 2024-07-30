快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

台北市4月房市交易量較3月減少16.76% 公寓減幅最大

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市房市示意圖。圖／台灣房屋提供
台北市房市示意圖。圖／台灣房屋提供

北市地政局今公布今年4月實價登錄房市交易量和住宅價格指數。交易件數939件，較3月減幅16.76%，其中以公寓減幅最大，達25.27%；交易總額252.45億元，較3月減幅14.68%；住宅價格指數126.60，較3月上升1.64%。

地政局指出，全市各建物型態買賣交易件數，大樓4月395件，3月463件，減少14.69%；華廈4月263件，3月289，減幅9%；公寓4月281件，3月376件，減幅25.27%；總件數4月為939件，3月1128件，減幅16.76%。

各行政區4月交易量，僅有萬華區較前月增加2.5%，其餘11區皆為減少，減幅最大為大同區，較3月減少46.38%。

另分析總額，今年4月交易總額為252.45億元，較3月295.87億元減少43.42億元，減幅14.68%，較前一年同期241.32億元，增幅4.61%。各行政區交易總額依序由中山區37.41億元、大安區36.68億元及內湖區32.9億元位居前3名。

總額最少為大同區，僅8.63億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.33倍。交易總額增幅最大為南港區，較3月增加31.27%，減幅最大為大同區，較3月減少44.11%。

地政局另分析住宅價格指數，今年4月全市住宅價格指數126.60，較3月124.56上升1.64%，較前一年同期115.05上升10.04%；標準住宅總價2006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元。

大樓住宅價格指數134.15，較3月131.72上升1.84%；公寓住宅價格指數117.81，較3月116.26上升1.33%；小宅住宅價格指數122.59，較3月120.13上升2.05%。

北市地政局今公布今年4月北市房市價量動態。圖／北市地政局提供
北市地政局今公布今年4月北市房市價量動態。圖／北市地政局提供
北市地政局今公布今年4月北市房市價量動態。圖／北市地政局提供
北市地政局今公布今年4月北市房市價量動態。圖／北市地政局提供

大同

延伸閱讀

高雄日安大樓終於不淹了！雄市376棟泡水大樓 快來申請補助

高雄大樓只剩日安地球積水將抽完 800多輛泡水車仍讓居民頭痛

34小時抽3萬個浴缸水量 高市德山街大樓復電

影／台中豪宅大樓婦竟無防護高空擦玻璃…驚險畫面曝光 讓人捏把冷汗

相關新聞

高雄預售屋「頂樓4.2挑高設計」？公平會認屬非法違章重罰100萬

公平會日前委員會議決議，大方無隅股份有限公司銷售高雄市橋頭區「大方禮鄰」建案，在臉書貼文刊載「【極】挑高 頂樓4.2挑高...

新青安「隔山打牛」 北市新案平均單價破120萬

住商機構指出，預售屋雖無法使用新青安，但受成屋市場供給漸少影響，七大都會區預售市場增溫，觀察七都實價，上半年預售買氣以台...

成屋吃緊點燃新案市場 北市預售每坪均價逾120萬

受成屋市場供給漸少，七大都會區預售市場增溫，住商機構觀察，上半年預售買氣以台中、高雄最為熱，房價表現則以台北市最為驚人，...

台北市4月房市交易量較3月減少16.76% 公寓減幅最大

北市地政局今公布今年4月實價登錄房市交易量和住宅價格指數。交易件數939件，較3月減幅16.76%，其中以公寓減幅最大，...

台中國際機場復甦 沙鹿發展看俏磁吸各大品牌建商插旗

隨著全球疫情趨緩，跨國旅遊需求逐漸回溫，台中市政府積極開拓國際機場航線，力拼運能復甦。根據交通部統計，台中國際機場今年夏...

500萬買3房有找！ 高雄超低總價購屋熱區出爐

高雄房價近年漲勢猛烈，平均總價已連續6季衝破千萬元，不過現在仍有不少機會在總價500萬內入手3房。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。