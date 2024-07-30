台北市4月房市交易量較3月減少16.76% 公寓減幅最大

北市地政局今公布今年4月實價登錄房市交易量和住宅價格指數。交易件數939件，較3月減幅16.76%，其中以公寓減幅最大，達25.27%；交易總額252.45億元，較3月減幅14.68%；住宅價格指數126.60，較3月上升1.64%。

地政局指出，全市各建物型態買賣交易件數，大樓4月395件，3月463件，減少14.69%；華廈4月263件，3月289，減幅9%；公寓4月281件，3月376件，減幅25.27%；總件數4月為939件，3月1128件，減幅16.76%。

各行政區4月交易量，僅有萬華區較前月增加2.5%，其餘11區皆為減少，減幅最大為大同區，較3月減少46.38%。

另分析總額，今年4月交易總額為252.45億元，較3月295.87億元減少43.42億元，減幅14.68%，較前一年同期241.32億元，增幅4.61%。各行政區交易總額依序由中山區37.41億元、大安區36.68億元及內湖區32.9億元位居前3名。

總額最少為大同區，僅8.63億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.33倍。交易總額增幅最大為南港區，較3月增加31.27%，減幅最大為大同區，較3月減少44.11%。

地政局另分析住宅價格指數，今年4月全市住宅價格指數126.60，較3月124.56上升1.64%，較前一年同期115.05上升10.04%；標準住宅總價2006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元。