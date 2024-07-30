台北市4月房市交易量較3月減少16.76% 公寓減幅最大
北市地政局今公布今年4月實價登錄房市交易量和住宅價格指數。交易件數939件，較3月減幅16.76%，其中以公寓減幅最大，達25.27%；交易總額252.45億元，較3月減幅14.68%；住宅價格指數126.60，較3月上升1.64%。
地政局指出，全市各建物型態買賣交易件數，大樓4月395件，3月463件，減少14.69%；華廈4月263件，3月289，減幅9%；公寓4月281件，3月376件，減幅25.27%；總件數4月為939件，3月1128件，減幅16.76%。
各行政區4月交易量，僅有萬華區較前月增加2.5%，其餘11區皆為減少，減幅最大為大同區，較3月減少46.38%。
另分析總額，今年4月交易總額為252.45億元，較3月295.87億元減少43.42億元，減幅14.68%，較前一年同期241.32億元，增幅4.61%。各行政區交易總額依序由中山區37.41億元、大安區36.68億元及內湖區32.9億元位居前3名。
總額最少為大同區，僅8.63億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.33倍。交易總額增幅最大為南港區，較3月增加31.27%，減幅最大為大同區，較3月減少44.11%。
地政局另分析住宅價格指數，今年4月全市住宅價格指數126.60，較3月124.56上升1.64%，較前一年同期115.05上升10.04%；標準住宅總價2006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元。
大樓住宅價格指數134.15，較3月131.72上升1.84%；公寓住宅價格指數117.81，較3月116.26上升1.33%；小宅住宅價格指數122.59，較3月120.13上升2.05%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言