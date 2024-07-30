台中國際機場復甦 沙鹿發展看俏磁吸各大品牌建商插旗

隨著全球疫情趨緩，跨國旅遊需求逐漸回溫，台中市政府積極開拓國際機場航線，力拼運能復甦。根據交通部統計，台中國際機場今年夏季航班數較去年同期增長高達81%，為全國機場成長第一名。

目前，包括星宇航空（2646）、香港航空都接力駐點開航，在航空公司陸續進駐和科技產業園區等議題的推動下，「沙鹿區」成為置產客首選，更吸引茂洋、精銳、龍寶、富宇（4907）、坤悅（5206）、國雄等品牌建商插旗推案。

位於沙鹿區的台中國際機場，為中部唯一的聯外機場，據統計，疫情解封後至今共有10家航空公司進駐，已開航及即將開航的航線多達15條。

目前除了星宇航空進駐外，香港航空也於近期宣布進駐機場，並啟動香港與台中兩地航班，台灣虎航(6757)接力加開台中直飛名古屋、東京、釜山航線，顯見中台灣的國際旅遊及商務需求正持續上升，各航空公司也十分看好中部發展潛力。

在機場航點持續擴張下，區域的發展也受到矚目，沙鹿區位處西台中交通樞紐核心，除了海空雙港國際門戶的優勢，同時囊括台灣大道、中清路、向上路等三條貫穿市中心的交通要道，以及國道三號沙鹿交流道和龍井交流道。

此外，台中捷運藍線規劃西起台中港，沿途行經台灣大道串連的沙鹿火車站、市政府、台中火車站等地，捷運橘線更是將起點設在台中國際機場並直通市中心，在「雙港雙捷」的重磅利多加持下，沙鹿區發展前景不可言喻。

不動產業者指出，沙鹿區本身成熟商圈林立，鄰近機場且有捷運經過，同時具有低基期和高潛力的優勢，與桃園龜山頗有相似之處。龜山區地理位置緊鄰新北市，成為許多外溢人口的首選地區，也因此龜山和沙鹿的房價近年都有顯著增長，預期未來還會持續升溫。

根據市場觀察，沙鹿區新建案開價已呈現「坐4望5」之姿，包括像是捷運藍線指標案「茂洋天玥META」、「富宇云集」以及「龍寶和臻邸」，成交均價都有達到4字頭。

其中，海線品牌建商茂洋建設就在台灣大道、七賢路口，推出成屋案「茂洋天玥META」，主打23至35坪、2至3房產品，全棟樓高3米6且戶戶雙面採光，地段上鄰近家樂福、光華商圈，距離捷運藍線B5站僅需1分鐘，車程8分鐘即可上國道三號及台中國際機場，以便捷的交通機能及地段，備受置產族群青睞，據實價登錄揭露，成交均價為44.4萬元，最高單價已來到48.9萬元。

富宇也看好區域潛力，近年在沙鹿區大舉佈局推案，陸續推出「富宇禾悦」、「富宇云集」、「時代花園」、「富宇臻藏」等預售案。當中，鄰近捷運藍線B5站的「富宇云集」高樓層也揭露一筆單價51.8萬、總價1,390萬元交易，雖該筆交易含裝潢費，不過單價還是來到了5字頭。

另外，深耕山城房市已久的坤悅建設今年首度進軍沙鹿，在明秀段993坪土地推出新案「坤悅沐光邸」，規劃2至3房大樓產品，並結合兩戶透天別墅，總銷約11億元。

後續還有精銳建設「南斗路案」、國雄建設的「紅竹段案」將進場，在品牌建商推案的堆疊效應下，房市討論度居高不墜。