500萬買3房有找！ 高雄超低總價購屋熱區出爐

高雄房價近年漲勢猛烈，平均總價已連續6季衝破千萬元，不過現在仍有不少機會在總價500萬內入手3房。

台灣房屋集團根據實價資料，統計高雄今年上半年總價500萬元內3房住宅交易，成交件數最多的是鳳山區，交易筆數有110筆，主要交易落在鳳新高中及鳳山火車站等商圈，為最有機會以超低總價入手3房的購屋熱區。

第二名為三民區約有98筆，低總價熱門商圈包括大昌及陽明等商圈。

第三名為苓雅區約有90筆，交易熱門商圈包括武廟及英明國中等商圈。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，鳳山房價相對親民，為傳統購屋熱區。其中低總價交易熱區鳳新高中商圈，鄰近衛武營國家藝術中心，具備捷運橘線機能、學區亦完整，未來還有鳳山中城計畫、三井lalaport等題材。

不過以目前行情，500萬元以內想買3房，多為屋齡40年以上4、5樓健身公寓機會較大，大樓華廈物件為極少數，而全台最大的五甲公寓國宅就位在該商圈，低總價買3房成家機會相對較高。

除了國宅物件，位於鳳山國中商圈，30年大樓3房2廳2衛還附家具，今年也有買家以430萬元入手，另外商家林立的五甲商圈，40年公寓4樓，3房2廳2衛，全新整理同樣附家具，也以總價495萬元成交。

顏政豪指出，第二名的三民區屬蛋黃市區，整體房價較鳳山高，500萬元預算想在三民區入手3房，同樣以高屋齡、高樓層健身公寓物件較有機會。

其中大昌、陽明等商圈發展早且機能成熟，低總價老公寓、華廈物件多，低總價成交機會相對高，也有少數大樓個案，像是火車站商圈屋齡43年的住商混合大樓，低樓層3房，今年就以總價430萬成交。

另外苓雅區知名的傳奇大樓諾貝爾大樓，去年還有不少總價500萬元以內的3房交易，然而區段受亞灣區紅利帶動，近一年房價年漲近一成，今年上半年3房成交總價已多落在600~800萬元，500萬以內3房交易明顯減少。

觀察前三大低總價熱區，3房平均購屋坪數約在25坪左右，平均成交總價400萬元有找，且皆位屬機能成熟的市區地段，看起來俗擱大碗。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄房價漲幅高又快，市區總價500萬元以內新3房已全面絕跡，超低總價物件多以高屋齡、高樓層公寓為大宗，預算有限又想卡位市區機能，購屋族只能選擇犧牲屋齡。