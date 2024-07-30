阪急麵包去年創12億元業績！全聯佈局烘焙事業 3大策略是關鍵

「白金」商機正夯！超市龍頭全聯佈局現烤麵包事業，從全台8座烤培廠運送約20萬顆現烤麵包至全台超過千家門市上架，今年9月將完成最後一哩路，在金門門市也買得到，成為全台最大的連鎖麵包店。佈局現烤麵包事業五年的全聯，是怎麼靠三大關鍵策略做到的？

「今年是全聯成立第26年，從（只賣）乾貨超市發展到生鮮超市，現在要做有溫度的超市，」全聯總經理蔡篤昌指出，自1998年接手全聯經營時，前十年只做乾貨，直至第11年接手善美超市、台北農產後才開始經營生鮮，在魚、肉、蔬菜、水果等品類已發展成熟，但調理熟食和烘焙麵包仍有欠缺，未來將投入更多資源在這兩項「有溫度的品類」。

全聯一年賣出210萬個阪急麵包

連鎖超市龍頭全聯佈局烘焙事業，今年九月將完成現烤麵包鋪貨全台門市的里程碑。遠見記者吳婉瑜攝影

據了解，全聯烘焙麵包占據生鮮營業額15%，烘焙麵包事業由三大組成架構，分別是READ BREAD閱讀麵包、We Sweet、現烤直配的阪急麵包，從實際銷售數字來看，全聯阪急麵包在去年創下12億元業績，光是火腿起司可頌品項，去年就狂賣210萬個，成為39元品項銷售冠軍。

事實上，全聯自2016年起便佈局烘焙事業，找來日本H2O RETAILING株式會社旗下的發展百年的「阪急BAKERY」技術合作，引進獨家授權的冷凍麵團，在台製作現烤麵包，提供給全聯門市；緊接著，2019年宣布和H2O RETAILING株式會社成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」，在桃園自建冷凍麵團廠、2020年正式啟動工廠生產線，如今全聯全台門市都能買到每日現烤直送各分店的阪急麵包。

為何全聯不惜跨海也要找來技術顧問「阪急BAKERY」成立合資公司，甚至進一步在台設廠生產？首先，根據經濟部統計處調查，國內烘焙產業年產值約600億元；其次，這是不得不的策略。

「不可能在台灣做第二個統一麵包的麵包工廠，一投資就要好幾十億，」蔡篤昌表示，選擇與製作冷凍麵團專家的阪急合作，主因與投資規模有關，以全聯的量體，選擇以冷凍技術來滿足超市的需求是比較可行的作法。

銅板價現烤麵包如何成為帶路雞？

全聯發展現烤麵包事業，獨家找來世界麵包冠軍谷口佳典合作，開發熱銷商品。遠見記者吳婉瑜攝影

而在台設廠只是現烤麵包能打通全台門市的第一步，在定價上也是全聯阪急麵包成功的關鍵之一。

全聯阪急麵包在販售初期，以均一價39元打開市場，且進入門市，麵包櫃就擺在入門前方的黃金位置，「因為麵包是高衝動商品，我們全力栽培，選在路衝的位置上犧牲很大。」蔡篤昌表示。即便現在阪急麵包的價格帶變得多元，但主力商品價格仍堅持訂在39、49元。此外，也獨家找來獲得世界麵包冠軍的日本師傅谷口佳典開發麵包，以今年4月推出的千層吐司為例，截至6月底短短三個月就創造3000萬銷售額。

不過，現烤麵包這項看似熱銷的剛需產品，在全聯其實並不賺錢，因為現烤麵包效期短，扣掉報廢數量後，幾乎損益兩平。

蔡篤昌指出，乾貨品類在電商上琳瑯滿目，超市很難單靠乾貨讓消費者產生黏著度，因此現烤麵包等生鮮品類，才是提高消費者到店頻次的一大誘因，而銅板價的現烤麵包就扮演了帶路雞的角色。

（本文出自2024.07.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）