廣達5G專網傳喜訊 打進日本市場、獲日本京瓷集團採用

代工大廠廣達（2382）雲端服務「小金雞」雲達科技（QCT）報喜！日本京瓷集團系統整合商KYOCERA Mirai Envision（KCME）29日晚間正式宣布，團隊將在旗下經營的「Mobility Resort Motegi茂木賽車場度假村」中，導入由廣達集團所打造的「本地5G專網系統解決方案」，並於8月至11月間在園內實際推行「高速行動通訊」的展示實驗，而這也代表廣達成功將端到端的5G專網系統解方推廣至日本市場。

據悉，KCME（京瓷未來遠景株式會社）為京瓷集團的一員，其使命是透過建設解決七大城市發展問題（通訊、安全、醫療/護理、教育、交通/物流、人口減少和地方經濟）的城市發展問題。而近年團隊也將集團多年來發展的通訊工程技術與當今最新的ICT技術相互結合，並成功為企業、地方政府開發出許多獨特的解決方案，並提供各種應用產品和設備。

事實上，KCME旗下位於日本栃木縣的「Mobility Resort Motegi茂木賽車場度假村」，已是日本本田車迷、賽車迷心目中的聖地。而此次集團決定將廣達旗下雲達打造的「5G專網系統解決方案」導入試行，更是吸引海內外市場投資人的關注。對此，KCME強調，這次為期4個月的示範實驗，其設備採購主要都是基於團隊現行提供的本地5G租賃服務「Subscribe 5G」計畫下來進行。

KCME解釋，本地5G是一種透過建構專用無線網絡，讓企業、地方政府等能夠利用5G的優勢，例如大容量、低延遲和多連接，而不受其他用戶影響的系統。而本次演示實驗將徹底驗證惡劣環境下移動車輛上安裝的終端的通訊穩定性和通訊速度，並探索本地5G在高速行動通訊方面的潛力。

KCME透露，衛星通訊Starlink用於5G核心網路（5GC）和基頻單元（BBU）之間的C-Plane通訊。這將確認本地5G安裝的靈活性，並確定更廣泛的本地5G應用的潛力。展望未來，KCME除持續看好本地5G將逐步邁向商業化，也期盼透過向大家提供全新的5G服務，進一步促進整個5G市場的蓬勃發展。