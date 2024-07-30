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健保藥品改革 美時、中化生、台康將受惠
衛福部規劃健保藥品改革方案，國內藥廠有望享受三利多。法人分析，美時（1795）、東洋（4105）、健喬（4114）、中化（1701）、友華（4120）等積極自國際引進新藥來台的公司；中化生（1762）、永日（4102）、生泰（1777）、台耀化學（4746）等原料藥廠，以及開發生物相似藥的台康生技（6589）等，都有機會受惠。
法人分析，近年來國內藥廠積極自國外引進新藥在台生產或銷售，已成為生醫族群主流策略，例如台灣東洋及子公司東生華、健喬信元、友華生技、美時化學製藥等。
如果健保署推動國際新藥交由台廠生產的鼓勵方案，預料將促成更多自國外引進新藥的風氣。
其次，中華民國製藥發展協會理事李建宏表示，台灣本土原料藥廠雖然蓬勃發展，但全數以外銷市場為導向；相對的，國內各製劑廠所採購的原料藥，最多僅有10%由國內供應。
若健保署推出新方案，將有助於本土製藥業上下游供應鏈更緊密整合，例如中化、永信、生達、台耀化學、友華等集團將可帶來龐大利多。
最後，台康生技發展的乳癌生物相似藥已經拿到了台灣藥證，健保新藥政一旦上路之後，將有利於台康生技獲得與原廠相同的健保核價。
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