健保藥品改革祭三利多 鼓勵本土藥廠…最快明年初上路

衛福部規劃健保藥品政策改革方案，傳將對國內藥廠釋出三大政策利多，鼓勵國內藥廠能在台生產新藥、生物相似藥及高質量學名藥，若合規則可望獲健保最高核價，甚至與原廠藥同等價位及加成等優惠。

業界指出，衛福部此舉對於台灣製藥產業有極大的鼓勵作用，產業界大表肯定，如果能順利推動，對於台灣製藥業上千億元的產值將有加乘效果，也可望推升國產學名藥的製造規模，樂觀預期有望增加逾百億元的產值。

業者說，這對台灣製藥產業加值，對健保效能更有加分作用，堪稱雙贏。

衛福部對國產藥品擬釋三利多概況

衛福部健保署署長石崇良自去年上任後，為克服國內缺藥問題，同時兼顧本土製藥產業發展，曾多次提出健保藥品改革方案。到了今年7月上旬，健保署副署長龐一鳴提出最新版本改革方案後，傳出衛福部近期就有可能預告，並爭取明年初正式上路。

根據健保署提出的藥品改革方案，攸關本土製藥業發展的重點有三大項：首先，為了擴大鼓勵國內藥廠製造新藥，凡是在國際上市許可兩年內的新藥，或是十大先進國家核准上市滿五年、但屬國內新成分之新藥，只要是在國內製造，將可比照台灣首發新藥給予最高的健保核價。

其次，針對國內製造的藥品，只要是原廠藥逾專利五年內申請的學名藥或生物相似藥，健保署將針對首兩張提出申請的藥品，只要在國內執行BE試驗之學名藥、以及生物相似藥，都有機會享有與原開發廠同等的藥價。

第三，國內製造藥品若採用國內生產的原料藥，或者安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表且登錄於仿單上，以及向中央衛生主管機關為P4專利聲明、且獲准核發藥證之學名藥，只要符合這三項要件的本土藥品，未來健保核價皆可加算10%。

對於健保署擬推動的健保藥品政策改革方案，本土藥廠相關公協會多表期待，中華民國學名藥協會理事長陳誼芬表示，國內藥品穩定供應至關重要，對於健保署自去年以來推動一系列改革方案十分認同。

根據健保署統計，2023年健保申請的藥費逾2,400億元，中華民國製藥發展協會理事李建宏表示，這其中學名藥規模約850億元，這些金額中，國產學名藥的占比又僅有54%，約459億元，另外接近一半比重來自進口學名藥。他期待，若能透過健保藥品政策改革方案，強化對本土藥廠的鼓勵，應可帶動本土製藥產業有更優質的發展。