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新設獎項 表彰傑出貢獻

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞洲生技大展昨（29）日風光閉幕，主辦單位台灣生物產業發展協會表示，為了促進亞洲地區跨域交流合作，今年首次由國際委員會評選，頒發首屆BIO Asia Award，以表彰機構或個人在亞洲地區生技整體發展與公衛服務的貢獻。

今年的BIO Asia Award機構獲獎者，是跨國藥廠武田製藥（Takeda），表彰其在湘南設立iPark園區，促成亞太地區新創發展的貢獻。

個人獲獎者為DEFTA Partners集團主席暨行政總裁、Alliance Forum Foundation董事會主席原丈人，原丈人長期協助各國消除營養不良，改善教育和醫療保健，以及促進發展中國家的經濟自立和賦權，也是世界經濟論壇（達沃斯論壇）的全球議程及包容性增長的理事會成員。

亞洲生技大展今年展出期間，共有美國、日本、加拿大、澳洲、瑞士、比利時、奧地利、波蘭、印度、菲律賓、泰國組成11大國家館。台灣生物產業發展協會也首次與外貿協會合作，共同舉辦區域合作論壇，邀請澳洲、日本、比利時、泰國、印度與馬來西亞各自舉辦其國家區域論壇，總計約40家廠商與會，探討與台灣生技產業商機合作機會。

台灣生物產業協會祕書長林治華表示，與會各國代表均期待亞洲各國在法規審查能有更多的合作，幫助生技醫藥公司打開國際市場機會，同時擴展各國生技產業之領域，促成雙贏甚至多贏的局面，為產業發展注入活水，跨越國際，創造新機會。

日本 灣生 生技產業

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