投資論壇 秀出創新能量

亞洲生技大會今年首次舉辦投資高峰論壇，無畏颱風天吸引專業人士與國內外投資機構參加，共有48隊國內外優秀生技公司簡報、50家國內外投資機構參與。投資機構均對台灣生技新藥醫材公司非常驚豔，看好台灣公司紮實的科研基礎與創新能量。

台灣生物產業協會副理事長曾惠瑾表示，台灣有許多讓新創公司發表的競賽，本次投資論壇主要是邀請A輪以後公司參加，希望讓國際投資機構能找到他們想要的投資標的，有一棒接一棒延續之概念，也讓A輪以後公司滿足其資金上的需求，再加上亞洲生技大會的一對一商機媒合，期望打造亞洲生技大會為亞洲生技投資第一展會。

今年投資高峰論壇透過創投邀請國內外生技公司參加遴選，共有來自美國、加拿大、英國、日本、瑞士、韓國、立陶宛、斯洛維尼亞、台灣等48隊國內外優秀生技公司上台簡報，領域除新藥開發與數位治療等公司外，亦有AI應用於臨床試驗、新藥開發、影像等公司入選，顯示創投亦看好其未來潛力。

不只生技公司，國際創投參與今年也大幅增加，有超過50家來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會。

曾惠瑾表示，此次參與的投資機構都對台灣生技新藥醫材公司非常驚豔，十分看好台灣公司紮實的科研基礎與創新能量，但也提出台灣公司需要加強其在市場競爭力以及定位，才能脫穎而出的建議。