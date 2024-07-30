亞洲生技大展 商機媒合火熱

一連展出四天的「亞洲生技大展」昨（29）日圓滿落幕。今年大會以「從亞洲綜觀全球生技商機」（Global View, Asian Touch）為主題，彙集來自20個國家地區、超過900家指標性大廠、共計超過2,200個攤位展出，一對一商機媒合邀請超越同期七成、突破8,000場。

今年的展會，副總統蕭美琴也出席參觀，了解生技領域最新技術與儀器設備。她肯定台灣生技醫療量能，並盼藉由展會活動，推動台灣生技產業持續與國際接軌。

本次展會期間雖然遭逢颱風，但統計參觀人次再創下新高，超過12萬人次；伴隨大展舉辦的「亞洲生技大會」更有超過2,000人參與。此外，今年的與會人數40%來自國外，其中以日本、美國、韓國人數最多，顯示亞洲生技大會持續邁向國際化。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年展會有許多創新規劃，例如擴大規模，同時舉辦三大論壇、頒發首屆BIO Asia Award、首次主辦新創世界杯台灣大賽（TSWC）等，不僅風雨無阻、場場爆滿，更有許多海外參加者藉由亞洲生技大會提供的交流平台得到更多合作成果。

今年亞洲生技大展涵蓋21個展區，包含：製藥設備與儀器區、醫藥與醫材區、國際醫藥區、委託開發暨製造服務（CDMO）區、精準醫療與基因檢測區、國家館區、細胞治療及再生醫療區、精準健康與智慧醫療區、國外區、生物相似藥專區、生技服務區、委託研究機構（CRO）、新創區、政府學研區、產學育成區等。

今年共有來自20個國家／地區廠商參展，美國、比利時、印度、瑞士、澳洲、日本、奧地利、波蘭、菲律賓、加拿大、泰國也設置國家館，率領各國多間生技廠商展出，香港HKBIO及日本BIOJAPAN代表單位也參展宣傳，顯示各國對亞洲生技大展的重視。並有武田、必治妥施貴寶（BMS）、BD、IQVIA、Thermo Fisher、Genscript等跨國公司參展。

此外，今年的亞洲生技大展，更首次主辦新創世界杯台灣大賽（TSWC），最終由資安類之振生半導體（Jmem）、生醫成像系統之威捷生醫（Wellgen）、生成式AI認知行為治療之漫話科技（MangaX）獲得前三名；牙科專業服務平台之台灣牙易通（Dentall）獲得資誠PwC新創特別獎。

其中第一名將獲得30萬元支持，前往美國加州參加全球決賽，角逐100萬美元投資機會。

李鍾熙表示，今年是亞洲生技大會第六年舉辦，展會的成效正逐漸展現，與會人次也年年增長，台灣在亞洲地區的生技發展重要性也更為國際所認可。他預告，明年的亞洲生技大會將於7月23日至27日登場，期待繼續為亞洲的生物產業生態系，帶來更好的交流平台。